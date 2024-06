Salwa Abassi : des enseignants aident des fraudeurs au bac contre 250 dinars par examen

La ministre de l’Éducation, Salwa Abassi, a indiqué qu’une salle d’opération a été déployée au sein de son département afin de barrer la route aux pages Facebook participant aux opérations de fraude. Elle a ajouté que les équipes du ministère infiltraient les pages liées aux réseaux de fraude.

S’exprimant le 8 juin 2024 durant « Weekend Alkif » de Afef Gharbi sur Diwan Fm, Salwa Abassi a affirmé que des réseaux de fraudes ont été démantelés et ont permis de découvrir qu’ils comptaient des professeurs. D’après elle, la fraude ne coûterait pas moins de 350 dinars par matière. Elle a, aussi, précisé que des équipements ont été déployés dans les centres d’examens afin de détecter les fraudeurs. Le personnel présent dans le centre n’intervient pas durant l’examen, mais après la fin de l’examen et en présence d’agents de police.

Salwa Abassi a confirmé qu’une équipe médicale a dû intervenir en raison d’un incident lié à une tentative de fraude. Le récepteur, communément appelé poids-chiche en jargon tunisien, s’est coincé à l’intérieur de l’oreille d’une élève. Cette dernière a communiqué des informations ayant permis d’identifier un professeur se trouvant au gouvernorat de Gafsa et participant à des opérations de fraudes.

La ministre de l’Éducation a assuré que ces tentatives de fraudes ne menaçaient en rien le bon déroulement des examens du baccalauréat. Elle a réaffirmé que la fraude lors de ces épreuves était similaire aux actes de terrorisme et une tentative de porter atteinte à la Tunisie. Elle a, également, expliqué que dans certains cas les élèves essayant de frauder se faisaient arnaquer et recevaient des équipements défectueux.

Par ailleurs, la ministre de l’Éducation a affirmé que d'ici octobre 2024 les enseignants recevront des guides comportant des exercices et des activités adoptant une nouvelle approche et stimulant l'intelligence des élèves et l'esprit critique. Ces guides porteront sur les mathématiques. Elle a mis l'accent sur l'importance de réformer le secteur de l'éducation.

