Début des épreuves du baccalauréat 2024

Les épreuves du baccalauréat pour l’année scolaire 2023/2024 ont débuté aujourd’hui, 5 juin 2024, et se dérouleront les 5, 6, 7, 10, 11 et 12 juin 2024. Le ministère de l’Éducation avait, auparavant, indiqué que 140.213 candidats passeront ces épreuves répartis sur 586 centres d’examen. Ainsi, le nombre total de candidats enregistre une hausse de 1,67% puisque 137.906 candidats avaient passé les épreuves du baccalauréat pour l’année scolaire 2022/2023.

D’après l’agence Tunis Afrique presse, ce chiffre englobe 115.793 candidats au baccalauréat inscrits dans les établissements publics, soit 82,58%, et 17.398 candidats au baccalauréat inscrits dans les établissements privés, soit 12,4%. Il est à noter que cette année plus de 7.000 candidats libres se sont inscrits à ces épreuves.

La même source a indiqué que le plus grand nombre de candidats était affilié à la section Économie avec plus de 46.000 élèves. En deuxième position, se trouve la section Sciences expérimentales qui compte plus de 28.000 candidats, puis en troisième position la section Lettres avec plus de 26.000 candidats. La section comptant le moins de candidats est celle des Sports avec moins de 1.500 candidat.

S.G