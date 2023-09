Walid Arfaoui : la présidence de la République a envoyé des courriers aux hommes d'affaires

L’avocat Walid Arfaoui a affirmé, lundi 18 septembre 2023, que la présidence de la République a adressé des courriers à beaucoup d’hommes d’affaires pour qu’ils intègrent le processus de la conciliation pénale.

Me Arfaoui a, en effet, expliqué que parmi les tâches de la Commission de conciliation pénale, selon l’article 21 du Décret-loi- n° 2022-13 du 20 mars 2022, portant sur la réconciliation pénale, est « d’arrêter la liste des concernés par la réconciliation pénale et les invite à déposer une demande de conciliation dans les 15 jours suivant leur convocation ». Or, et selon son aveu, c’est la présidence de la République, elle-même, qui a déterminé cette liste et envoyé les courriers.

Au micro de Zina Zidi dans l'émission Studio Shems sur Shems Fm, il a précisé que deux opportunités sont offertes aux visés pour entamer un processus de conciliation, sinon des poursuites judiciaires seront entamées.

Interrogé par l’animatrice sur deux récentes arrestations, l’une d’un homme d’affaires, œuvrant dans le secteur des banques, et d'un autre homme d’affaires, détenant des actions dans une radio privée, et si les deux individus étaient concernés par la conciliation pénale, l’avocat a rétorqué « oui ».

Me Arfaoui a indiqué que puisque les deux affaires sont des procès financiers, donc, ils sont concernés par la conciliation pénale. Et de préciser que l’homme d’affaires, qui a été interdit de voyage et dont les avoirs ont été gelés, a contacté la commission de conciliation pénale, le jour même de la décision.

Selon lui, les personnes concernées par la conciliation doivent soit payer le montant intégral du montant demandé, soit payé 50% de la somme et le reste dans les trois mois qui suivent.

I.N.