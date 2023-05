Ironique : Thibaut Courtois devient un homme d'affaires tunisien

Les réseaux sociaux sont devenus le terrain fertile des informations erronées et des rumeurs qui se propagent rapidement. Récemment, une photo a été largement partagée sur Facebook par des internautes tunisiens, prétendant qu'il s'agissait de la photo d'un homme d'affaires tunisien qui prévoyait d'investir dans l'élevage des girafes en Tunisie.

Dans la légende de la photo on peut lire : « Le premier projet tunisien financé par l'étranger pour l'élevage des girafes se situe spécifiquement dans le nord, dans le gouvernorat de Béja. Ce projet est dirigé par Taïeb Ajala, diplômé de l'Université d'Harvard aux États-Unis et originaire du gouvernorat de Gabès. Félicitations à Taïeb Ajala et à la brillante réussite de la jeunesse pour l'avenir ».

La photo en question présentait un homme bien connu, mais il ne s'agissait pas d'un homme d'affaires tunisien. Il s'agissait en réalité de Thibaut Courtois, le célèbre footballeur belge. La légende accompagnant la photo affirmait que ce serait le premier projet tunisien financé par l'étranger pour l'élevage des girafes, situé dans le nord de la Tunisie, plus précisément dans le gouvernorat de Béja. De plus, elle mentionnait que ce projet était dirigé par "Taïeb Ajala", un diplômé de l'Université d'Harvard originaire du gouvernorat de Gabès.

Cette confusion a rapidement généré une vague de dérision et d'ironie sur les réseaux sociaux. Les internautes ont réagi avec amusement en réalisant que la photo ne correspondait en rien à un homme d'affaires tunisien investissant dans l'élevage des girafes. Thibaut Courtois avait publié cette image en avril 2021 pour se moquer de sa propre taille, et dans son commentaire, il remerciait Safari Madrid pour l'excellent après-midi en famille : « Avec mes frères !! Merci à safarimadridoficial pour l'excellent après-midi en famille !! ».

Si certains ont reconnu le footballeur, d'autres sont tombés dans le piège et y ont cru. Cette histoire rappelle l'importance de garder un esprit critique et de ne pas prendre pour acquis tout ce qui est partagé en ligne.

Qui est Thibaut Courtois ?

Thibaut Courtois est un footballeur professionnel belge qui joue comme gardien de but pour l'équipe nationale belge et le Real Madrid en Liga. Il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde et est réputé pour ses excellents réflexes, ses arrêts acrobatiques et sa maîtrise de la surface de réparation.

Le footballeur Belge est né le 11 mai 1992 à Brée, une petite ville de Belgique. En grandissant, Courtois s'est intéressé à plusieurs sports, dont le volley-ball, le basket-ball et le tennis, mais il a finalement décidé de se concentrer sur le football. Il a commencé à jouer pour l'équipe locale, Bilzen, avant de rejoindre l'académie des jeunes du Racing Genk, l'un des meilleurs clubs de Belgique.

Sa carrière professionnelle a commencé lors de la saison 2010-11 avec Genk, il a reçu le prix du meilleur gardien de but de l'année dans la ligue et a été élu meilleur joueur de Genk, puisqu'il n'a concédé que 32 buts en 40 matchs. Il les a également aidés à remporter la Pro League belge.

Il a été signé par Chelsea en juillet 2011. Il a été immédiatement prêté à l'Atletico Madrid, où il passera les trois prochaines saisons.

R.A