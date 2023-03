Le ministre de l'Intérieur reçoit l'ambassadeur des États-Unis

Le ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu à son bureau, mardi 14 mars 2023, l'ambassadeur des USA, Joey Hood, et la délégation l’accompagnant.

La visite a été l'occasion de souligner les relations séculaires et le partenariat exceptionnel entre la Tunisie et les États-Unis, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, ainsi que les moyens de renforcer davantage cette coopération bilatérale et les domaines d'intérêt commun.





L'ambassadeur américain a salué lors de la rencontre, le professionnalisme des unités sécuritaires dans l'application de la loi tout en respectant les droits et les libertés, ainsi que leur professionnalisme lors de la gestion des rassemblements.





Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des projets communs et se sont accordées sur le renforcement et la diversification des domaines de coopération dans les domaines de compétence du ministère de l'Intérieur.







S.H