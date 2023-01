Kaïs Saïed : nous serons intransigeants avec ceux qui s’en prennent aux biens et aux marchandises !

Kaïs Saïed a prononcé un discours lors de la prestation de serment de la nouvelle ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, dans lequel il a évoqué, de nouveau, les « circuits d’affamement » et appelé à « appliquer la loi à tous ».

Le président de la République s’est adressé à la ministre qualifiant sa nouvelle responsabilité de « lourd fardeau » et l’appelant à « appliquer la loi à tous et à ne pas prendre en compte les critiques des détracteurs ».

« Je m’adresse à vous, et à travers vous à tous les dirigeants. Qu’ils assument leurs responsabilités dans la lutte contre les contrebandiers qui veulent porter atteinte au peuple, notamment à travers les circuits de distribution – ou circuits d’affamement du peuple. Ce peuple dont ils essayent d'abuser en touchant à sa nourriture et à son gagne-pain. Nous ne faillirons pas dans l’application de la loi et dans la protection du peuple », a-t-il dit. Il ajoute : « nous serons intransigeants avec ceux qui s’en prennent aux biens et aux marchandises ».

« La Tunisie restera libre et souveraine et son peuple restera digne. Le peuple tunisien a été affamé pendant des décennies par ceux qui se présentent aujourd’hui comme ses sauveurs. Ceux qui étaient des ennemis et qui dansaient hier devant l’assemblée constituante ou l’ARP, sont devenus des alliés aujourd’hui. Le peuple n’est pas dupe et n’a pas la mémoire courte. Il sait tout ce qu’ils ont entrepris par le passé », a-t-il ajouté.

La nouvelle ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a prêté serment aujourd’hui devant le président de la République. Le 6 janvier, Kaïs Saïed a décidé de limoger la ministre du Commerce, Fadhila Rabhi et le gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh.

S.T