Lancement du Forum des femmes journalistes tunisiennes

Les femmes journalistes et professionnelles des médias tunisiens ont lancé, mardi 10 janvier 2023, une nouvelle initiative nommée « Forum des femmes journalistes tunisiennes ».

Il s’agit d’une structure non gouvernementale, première du genre en Tunisie, ayant pour objectif de réunir les femmes professionnelles du secteur médiatique.

Les journalistes participantes ont estimé que la situation actuelle des médias et la situation des femmes journalistes en particulier, poussent à créer une telle structure qui les rassemble avec leurs différentes affiliations professionnelles. Une structure qui leur permettra de se faire entendre et connaitre en Tunisie ainsi qu’à l'étranger, surtout que les femmes journalistes bénéficient d’une belle notoriété tant au niveau national qu’arabe et international.

Elles ont toutes les compétences qui font d'elles le centre d'attention des grandes organisations médiatiques continentales et mondiales.

Cette structure, que les participantes ont convenu d'appeler le « Forum des femmes journalistes tunisiennes », travaillera en harmonie et en collaboration avec les structures arabes du même nom, telles que le « Forum des femmes journalistes égyptiennes », le « Forum des femmes journalistes irakiennes » et le « Forum des femmes journalistes libanaises ».

Le « Forum des femmes journalistes tunisiennes », participera à des manifestations et des séminaires arabes et internationaux. Il a pour objectif de créer des cercles de coopération et de partenariats avec des structures similaires régionales et internationales. Il permettra également la mise en place de programmes d'échange d'expertises et d'expériences à l’échelle internationale, ainsi que les mécanismes pour renforcer la présence des femmes dans les postes de décision et de responsabilité et sensibiliser le sujet des violations auxquelles les femmes journalistes tunisiennes sont exposées, que ce soit dans l'institution dans laquelle elles travaillent, pendant leur travail sur terrain ou à travers Internet, etc.

Parmi les autres objectifs importants du Forum, la création d’organisation de conférences, de séminaires et de sessions de formation en étroite collaboration avec des spécialistes académiques, des experts et des organisations nationales et internationales.

Après avoir présenté le concept du forum avec les participantes, qui ont soumis leurs propositions, leurs visions, les moyens de travail, les activités et les programmes, les responsabilités ont été réparties comme suit :

Présidente d'Honneur : Emna Soula

Présidente du Forum : Imen Bahroun

Vice-présidente : Nada Ben Chaabane

Secrétaire générale : Sabeh Toujani

Secrétaire générale adjointe : Najia Semiri

Chargée de la coopération internationale et arabe : Afef El Gharbi Chargée de coopération internationale et arabe adjointe : Jihen Laghmari

Chargée de la formation : Karima Weslati

Responsable chargée des recherches et des études scientifiques : Souhir Lahiani

Chargée communication et relations avec les médias : Nayma Chermiti

Chargée de l’encadrement : Neila Sehli

Chargée de la coopération avec les organisations et associations : Ahlam Mesehli

Chargée de la planification et de la programmation : Saida Zoghbi