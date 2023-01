Qui est Larbi Kabadi ?

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu dans la soirée de mardi 10 janvier 2023, à Bab Mnara et Bab Jedid. Pendant cette visite, il s'est entretenu avec quelques jeunes présents sur place et il a profité de sa présence dans le café du quartier, pour leur parler de Larbi Kabadi. Sous le regard pantois et dubitatif des jeunes, le président Kaïs Saïed a demandé : « Vous connaissez Larbi Kabadi ? Avant il s'installait dans ce café et il y avait des cercles littéraires » .

Cette question sur l’identité de Larbi Kababdi a suscité l'interrogation des Tunisiens .

Né le 8 octobre 1880, le Cheikh Larbi Kabadi était appelé le « Cheikh des écrivains ».

Écrivain et journaliste, il a assumé la rédaction en chef du journal "Al-Nahda" en 1909. Son style d'écriture est réputé pour être un mélange entre l'humour littéraire et la psychologie.

Professeur, il a enseigné à la mosquée Zitouna. Il est connu pour son soutien au courant réformiste de la Zitouna. Il était l'un des fondateurs du club littéraire de l'Association Khaldounia .

Il a co-présidé le comité littéraire de l'Association Errachidia dès sa fondation en 1934, et a travaillé à la radio tunisienne comme moniteur de conversations et de textes de chansons.

Poète, on l'appelait le poète du palais en raison des nombreuses louanges qu'il composait pour les beys de Tunisie. Il a côtoyé plusieurs artistes tunisiens de son époque, le plus connu étant le musicien Khemaïs Tarnane .

