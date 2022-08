Démantèlement d’un réseau international de trafic et de blanchiment d'argent

La direction générale de la Garde nationale a annoncé, ce lundi 15 août 2022, que les unités de la brigade centrale de la Garde nationale ont démantelé un réseau international de trafic de devises et de blanchiment d'argent actif entre la Tunisie et des pays européens.

La direction générale de la Garde nationale précise que le réseau est composé de Tunisiens et d’étrangers qui transfèrent l’argent de manière illégale vers les paradis fiscaux à l’instar de l’Île Maurice et les Îles Vierges britanniques à travers des sociétés résidentes et non résidentes en Tunisie, et des sociétés écrans étrangères. Les membres de ce réseau de trafic recourent aux paris sportifs électroniques et au blanchiment d’argent en utilisant des technologies développées comme la cryptomonnaie.

La brigade centrale a saisi, effectivement, plus de quatre millions de dinars. Elle a effectué des descentes aux sièges des sociétés à Tunis et Sousse et saisi des équipements, des documents et des ordinateurs en rapport avec l’affaire en question.

L’opération a été menée en coordination avec le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier de Tunis 1.

S.H