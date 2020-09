Le journaliste algérien Khaled Drareni condamné à deux ans de prison en appel

Le journaliste algérien, Khaled Drareni, a été condamné en appel, à deux ans de prison ferme, a annoncé TV5Monde, mardi 15 septembre 2020.

Le journaliste s’est vu sa peine réduite d’un an après une condamnation de trois ans de prison ferme en première instance le 10 août 2020.

Le directeur du site d’information en ligne Casbah Tribune et également, correspondant de la chaîne TV5Monde en Algérie et de Reporters sans frontières, le journaliste a été placé en détention provisoire en mars dernier pour "incitation à attroupement non armé et atteinte à l’unité nationale”, et ce après avoir couvert le “Hirak", une contestation sociale suspendue à cause de la pandémie, Covid-19.



N.J.