Lobna Jeribi annonce la date de la rentrée universitaire

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim Lobna Jeribi a indiqué, lors d’un point de presse, qui a eu lieu ce mardi 4 août 2020, que l’année universitaire démarrera le 14 septembre 2020, après l’achèvement de la session de contrôle.

Lobna Jeribi a ajouté qu’elle a suivi l’avancement de l’orientation universitaire, précisant que le conseil des universités s’est tenu la semaine dernière pour la préparation de la prochaine année universitaire.

D’autre part, elle a assuré la nécessité de soutenir les spécialités ayant un fort potentiel sur le marché de l’emploi lors de l’orientation universitaire. Et d’ajouter qu’une journée d’étude se tiendra en partenariat entre son département et l’Utica portant sur l’employabilité, les nouveaux métiers et l’employabilité des doctorants.

