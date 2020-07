Retrait de confiance de Ghannouchi : Les accusations de Bhiri font polémique

Le chef du bloc parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri a publié un statut, ce mardi 28 juillet 2020, indiquant que « des pressions, des menaces et de l’argent sale sont utilisés par les Emirats arabes unis pour mobiliser les députés afin de retirer la confiance du président du Parlement, Cheikh Rached Ghannouchi et ses deux vice-présidents ».

Noureddine Bhiri ajoute qu’il s’agit d’une tentative de paralyser l’Etat et d’approfondir le vide gouvernemental par un autre parlementaire, tout en plongeant le pays dans l'anarchie dans le but d’anéantir la transition démocratique et toucher à la souveraineté de la Tunisie.

Les graves accusations de Noureddine Bhiri ont suscité une vive polémique parmi les députés. D’ailleurs, le député Ennahdha, Samir Dilou a dû intervenir pour calmer les esprits à travers une déclaration accordée à Mosaïque Fm. Dans ce contexte, il a indiqué qu’il ne possède aucune donnée concernant des tentatives de soudoyer des députés pour retirer la confiance de Rached Ghannouchi. il a ajouté qu’il n’a aucune preuve attestant que des députés aient reçu de l’argent de l’étranger pour orienter leur vote.

Le député Attayar et chef du bloc démocrate, Hichem Ajbouni a, également, posté un statut appelant le ministère public à auditionner le chef du bloc Ennahdha, Noureddine Bhiri à propos de ses accusations et des données qu’il détient à ce sujet. « Il s’agit de propos dangereux ne pouvant passer inaperçus ».

La députée du bloc de la Réforme nationale Nesrine Laâmeri a lancé le même appel.

Toutefois, Nesrine Laâmari, a affirmé, plus tôt dans la journée dans une déclaration à Business News, que le mouvement Ennahdha est en train d’exercer des pressions importantes ainsi qu’une guerre psychologique sur les élus progressistes quelques heures avant la séance plénière d’examen du retrait confiance de Rached Ghannouchi.

Ennahdha essaye de soudoyer les élus par des nominations et des postes importants outre ses tentatives de faire pression sur eux pour qu’ils ne votent pas pour la motion de censure, a spécifié l’élue.

D’ailleurs, trois blocs parlementaires, à savoir, le bloc démocrate, le bloc de la réforme nationale et le bloc de Tahya Tounes, ont mis en garde, dans un communiqué conjoint contre toute tentative de faire échouer la séance plénière de retrait de confiance du président de l’Assemblée des représentants du peuple Rached Ghannouchi prévu le 30 juillet courant.

Rappelons que la plénière consacrée au vote pour le retrait de confiance de Rached Ghannouchi est programmée pour le 30 juillet 2020, à la suite d’une motion déposée par 73 députés. Les signataires reprochent au président du Parlement sa gestion chaotique des affaires parlementaires et des dépassements flagrants du règlement intérieur.

Selon les députés Ennahdha, la plénière se déroulera sans débat général et le vote sera confidentiel. Une démarche déplorée par plusieurs députés ayant considéré qu’il s’agit d’une nième violation du règlement du Parlement.

S.H