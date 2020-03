La Tunisie célèbre la francophonie

C’est une langue qui rassemble et que beaucoup aiment. C’est la langue de Molière, parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Et c’est dans ce cadre que se tiennent chaque année des journées qui la célèbre, avec un programme culturel alléchant, riche et varié.

Chaque année, à la date du 20 mars, les francophones des 5 continents fêtent leur langue commune et la diversité de la francophonie lors de la journée internationale de la francophonie. Les journées de la francophonie en Tunisie 2020 sont organisées par le groupe des pays et régions de la francophonie représentés à Tunis (Autriche, Argentine, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo, Congo Brazzaville, Îles Comores, Côte d’Ivoire, Egypte, France, Gabon, Grèce, Mali, Maroc, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Sénégal, Serbie, Suisse, UFE Monde UFE Sousse, Ukraine ainsi que la délégation Wallonie Bruxelles) en partenariat avec l’ATAP, l’Agence universitaire de la francophonie, le Centre national du cinéma et de l’image, la Cinémathèque tunisienne de la Cité de la Culture, l’Alliance française de Tunis, l’ATAF , RTCI et le magazine culturel L’instant M.

Cerise sur le gâteau, en cette année particulière où la francophonie fête ses 50 ans, la Tunisie abritera le 18ème Sommet de la francophonie les 12 et 13 décembre avec pour thème « la connectivité dans la diversité et la solidarité dans l’espace francophone : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone».

Les journées de la francophonie en Tunisie 2020 se tiendront du 5 mars au 5 avril 2020. Elles seront riches avec une programmation variée et qui répond à tous les goûts, avec au menu de la musique, du cinéma, du théâtre, de la bande-dessinée, de la littérature et pleins d’autres activités.

Ainsi, les représentations diplomatiques des pays membres ou observateurs de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) se sont associées à plusieurs associations et institutions tunisiennes pour organiser une multitude d’événements qui s’inscrivent dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et des valeurs de paix et de solidarités véhiculées par la francophonie.

L’objectif étant de contribuer à valoriser la richesse du patrimoine francophone, un patrimoine partagé par les Tunisiens et les Tunisiennes.

Pour en citer que quelques rendez-vous, il y aura le festival international les francophonies de Sousse, la semaine du film francophone, le festival de théâtre Ezzeddine Gannoun, le festival international de la BD de Tunisie à Sousse, les 24 heures de théâtre du Kef…

Une conférence de presse s’est tenue, ce mercredi 4 mars 2020, avec l’ensemble des organisateurs et partenaires pour présenter le programme des festivités.

Le bal sera ouvert le 5 mars avec la 3ème édition du festival international les francophonies de Sousse organisé par l’Association des Tunisiens amis de la francophonie (ATAF). Après une première soirée en hommage à la chanson française et à Jacques Brel en particulier, le festival dédiera les autres soirées au cinéma, à la musique et au tango. Un festival off aura également lieu pour la première fois dans les quartiers populaires de la ville de Sousse. Le chœur de l’Opéra de Nice viendra clore cette belle programmation pour un concert donné le 8 mars avec l’orchestre de la méditerranée. Les journées de la francophonie se termineront d’ailleurs également à Sousse avec le festival international de la bande- dessinée de Tunisie qui s’y tiendra du 2 au 5 avril.

A Sousse, la nouveauté c’est que le festival s’invite dans des quartiers défavorisés, à travers des manifestations artistiques notamment des spectacles organisés de musique et de dance organisés par les jeunes de ces quartiers.

La semaine du film francophone, dans sa 3ème édition, aura lieu à la Cité de la Culture du 13 au 21 mars en partenariat avec la Cinémathèque de Tunisie. Une vingtaine de projections de films du monde entier permettront aux cinéphiles de découvrir gratuitement des œuvres inédites en Tunisie. Ces projections offrent un aperçu de l’ampleur et de la diversité de l’espace francophone.

Films pour enfants, fictions, drames, comédies et documentaires, cette semaine du film francophone offre au public tunisien un regard sur la diversité du 7ème art dans l’espace francophone sous forme de projections gratuites. Sur le chemin de l’exil avec Biba entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ou avec Suleiman à Dakar, dans l’impitoyable réalité du monde professionnel de Franck ou de la jeune marocaine Nadira, au sein des villes et de sociétés en transformation en Europe ou en Afrique, des destins qui se croisent, des amours et des amitiés qui se lient, la semaine du film francophone 2020 nous ouvre une fenêtre sur le monde et ses défis, sur des cultures certes différentes mais dans lesquelles les enjeux sociaux-culturels se recoupent et se ressemblent.

La Tunisie, pays hôte du 18ème sommet de la francophonie en décembre 2020, sera à l’honneur lors de la soirée d’ouverture de la semaine du film francophone vendredi 13 mars à 18h30 à l’occasion de laquelle sera projeté le long-métrage «Sur la transversale» de Sami Tlili. Les projections s’enchaîneront ensuite du 14 au 21 mars à la Cité de la Culture.

Au programme de la semaine du film francophone : Sur la transversale (Tunisie), Casanova variations (Autriche), Les Misérables (France), Citoyen d’honneur (Argentine) A côté de toi (Roumanie), Daech : le dilemme de la justice (Belgique), Un Mariage à 5 (Gabon), Le Palais du peuple (Bulgarie), Koussaw (Mali), Nadira (Maroc), Les Mariées (Grèce), La Serbie dans la grande guerre de 1914 (Serbie), Atlantique (Sénégal), Pour vivre heureux (Wallonie-Bruxelles), Ceux qui travaillent (Suisse – projection en présence du réalisateur Antoine Russbach), Bayiri, la patrie (Burkina-Faso), Matthias et Maxime (Canada), Les oiseaux chantent à Kigali (Pologne).

La semaine ayant lieu pendant les vacances scolaires, quatre dessins animés pour enfants sont également au programme : Le jardinier qui voulait être roi et La raison & la chance (République Tchèque), ainsi qu’Ernest et Célestine et L’enfant qui voulait être un ours, gracieusement mis à disposition par l’Union des français à l’étranger de Sousse.

Et pour la première fois, des projections seront également organisées dans les régions au Kef et à Siliana.

Pour cette édition 2020, le théâtre est à l’honneur. Les Journées de la francophonie s’associent à la deuxième édition du festival Ezzeddine Gannoun qui accueillera à Tunis du 22 au 29 mars plusieurs compagnies internationales. Des compagnies tunisiennes, mais également du Burkina Faso, de France, de Grèce, de Suisse et du Sénégal sont programmées dans son festival « off ». Certaines d’entre elles se produiront également dans le cadre du festival les 24 heures du théâtre au Kef.

Afin de sensibiliser la jeunesse tunisienne à la chance que représente le bilinguisme et encourager les efforts pour l’entretenir, l’Association Tunisienne pour la pédagogie du français (ATPF) organise comme chaque année une série de concours littéraires, auxquels participent collégiens et lycéens de tout le territoire, et dont la finale aura lieu le 22 mars à Tunis.

La richesse de la programmation de l’Institut Français de Tunis (IFT), ainsi que plusieurs autres événements littéraires et musicaux viendront enrichir le programme qui est à disposition en version digitale. Juste à titre d’exemple, il y aura Agnes Jaoui, concert du groupe Oiseaux Tempête, Sicca Jazz, des rencontre-signature avec des auteurs (Zeineb Fasiki et Maylis de Kerangal), le choix Goncourt pour la Tunisie où des élèves choisiront leur œuvre préféré parmi quatre.

L’Association tunisienne pour la pédagogie du français organisera une multitude de concours destinés aux petits mais aussi aux grands, notamment un concours de dictée pour les élèves de 6ème année et 9ème année.

La francophonie promeut la diversité culturelle et linguistique, l’échange, le partage, la paix, la démocratie et les droits humains. Des thèmes universels que l’on retrouve sous différentes formes d’expression dans la programmation de ces journées.

«J’invite le public tunisien à venir nombreux pour partager ces journées de diversité», a appelé Ramatoulaye Ba Faye, ambassadeur du Sénégal en Tunisie et présidente du groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie.

Imen Nouira