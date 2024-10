Projet de loi de finances 2025 : vers une baisse de la TVA sur l'électricité pour les foyers à faibles revenus

Le projet de loi de finances 2025 fuité propose, dans son article 26 une révision à la baisse de la TVA appliquée sur le prix de vente d'électricité aux foyers à faibles revenus.

Le texte indique que les foyers consommant moins de 300 kWh par mois seront soumis à une TVA de 7% et non de 13%. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la consolidation du pouvoir d'achat et dans la politique d'unification des taux appliqués.

S.G