La pastèque : la reine de l’été, de nouveau confrontée aux rumeurs

Imprimer

Fruit phare de l’été, très prisée pour son goût sucré et rafraîchissant, la pastèque est aussi l’objet de rumeurs à la peau dure. Chaque saison, et cela depuis quelques années, elle est au centre d’une campagne devenue systématique où on la met en cause dans des cas présupposés d’intoxication alimentaire. On accuse aussi les producteurs d’utiliser des produits chimiques dangereux pour la santé dans des vidéos qui inondent la toile et sèment la panique chez les citoyens.





Á plus d’un dinar le kilo, la pastèque est passée du fruit « ordinaire » à une véritable gourmandise. Qu’à cela ne tienne, les Tunisiens en raffolent et ce n’est pas son prix qui va les dissuader d’assouvir leur gourmandise. Un autre détail, en revanche, est venu perturber ce plaisir. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications, parfois illustrées, évoquent la contamination « aux nitrates ». Elles prétendent aussi l'existence de nombreux cas d’intoxication alimentaire allant même jusqu’à affirmer que les hôpitaux ne désemplissent pas de personnes malades pour avoir mangé de la pastèque.

Ces publications sont massivement partagées sur la toile. Elles sèment la confusion et préoccupent les consommateurs. Même si elles sont régulièrement démenties par les parties officielles, les rumeurs persistent et vont jusqu’aux théories les plus farfelues accusant les autorités de vouloir « cacher la vérité au détriment de la santé des citoyens ».

Le directeur de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), Mohamed Rabhi, a affirmé, au début du mois de juillet, que les rumeurs concernant les cas d’intoxication par la consommation de la pastèque sont infondées.

Afin de rassurer les Tunisiens, il a souligné et rappelé que les produits alimentaires, proposés dans les circuits de distribution sont soumis à des contrôles stricts à tous les niveaux.

« Les pastèques distribuées sont saines à 100% tant au niveau microbien qu’au niveau physicochimique. Nous avons donné la priorité cette saison à la pastèque car elle est très prisée, nous recueillons des échantillons dans tous les gouvernorats afin de les analyser (…) je rassure les Tunisiens, tous les produits distribués, locaux ou importés sont contrôlés et nous n’avons rien remarqué quant à la présence de produits nocifs dans la pastèque notamment » a assuré le responsable.

Hier, Fathi Ben Khalifa, conseiller économique du président de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), a indiqué, pour sa part, que les autorités devraient prendre les mesures judiciaires appropriées à l’encontre de la personne qui est à l’origine des vidéos postées sur les réseaux sociaux. « Les agriculteurs se sont plaints, au marché de gros les prix ont baissé de moitié le lendemain même de la parution de ces vidéos. Tous les produits qui passent par la Sotumag (société tunisienne des marchés de gros) sont contrôlés automatiquement par les différentes autorités compétentes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, il s’agit d’un populisme manifeste et le propriétaire de la page devrait faire l’objet de poursuites » a-t-il martelé.

Mohamed Rabhi a été contacté ce matin par Diwan FM, pour répondre de nouveau sur le sujet de la pastèque. Il a réaffirmé l’absence de tout danger lié au produit appelant toutefois les consommateurs à éviter les produits prédécoupés, ne sachant pas si les ustensiles utilisés sont propres, et d’éviter aussi les produits exposés au soleil.

« Quand j’ai essayé de répondre à des commentaires j’ai eu des réponses hallucinantes. On tient aux propos de cette personne contre toute logique et contre les déclarations même des parties officielles. C’est un manque de confiance flagrant et une diffamation manifeste à l’encontre de ma personne, de l’administration et de l’État, cela doit cesser ! » a déclaré le responsable.

Concernant l’utilisation des pesticides, Mohamed Rabhi a confié que l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires œuvre à mettre en place des tests plus pointus soulignant qu’à l’heure actuelle elle effectue un suivi rigoureux qui concerne les molécules connues qui sont nocives pour la santé. « Nous voulons aller plus loin dans nos examens et ce secteur doit effectivement être organisé afin de garantir la sécurité des consommateurs » a-t-il conclu.





Afin de ne pas alimenter les rumeurs fermement et maintes fois démenties par les parties officielles, nous avons choisi de ne pas citer la page à l’origine des vidéos en question. En 2023, nous avons consacré un papier au même sujet. Deux photos étaient alors devenues virales sur Facebook. Elles montraient un appareil de contrôle de nitrate (Greentest) utilisé sur une pastèque avec des taux dits alarmants de nitrates. Nos recherches avaient révélé que les photos ont été prises à Sabha, en Libye, en 2020.

Myriam Ben Zineb