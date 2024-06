Malgré la conjoncture, la bourse de Tunis se porte comme un charme

Bien que la conjoncture économique soit délicate avec une croissance d’à peine 0,2% et un tarissement des liquidités, la Bourse de Tunis s’en sort avec de belles performances.

La rencontre périodique avec les médias, tenue mercredi 22 mai 2024 au siège de la Bourse et présidée par le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), Bilel Sahnoun, a été aussi une occasion pour présenter les résultats de 2023 des sociétés cotées ainsi que les nouveautés de l’institution financière.

Ainsi, on apprend que du début de l’année jusqu’au 17 mai 2024, le Tunindex et le Tunindex20 ont affiché respectivement des hausses de +4,88% et de +7,15%. Pour sa part, la capitalisation boursière est en hausse de 1,8% pour se situer à près de 24,9 milliards de dinars jusqu’à cette même date. En un an, le volume global des échanges est en régression de 2,9% à 955 millions de dinars (MD) contre 984 MD le 17 mai 2023.

Pour le DG, cette hausse du Tunindex reflète la confiance de l’investisseur, surtout que l’ensemble des indicateurs publiés confirment que cette hausse de l’indice est réelle et non artificielle et surtout basée sur des faits tangibles.

Le volume des échanges sur la cote de la bourse a régressé de 40,6% à 465 MD contre 784 MD durant la même période de l’année 2023. Et le volume quotidien moyen a atteint 5 MD contre 8,3 millions de dinars à la même période de 2023 et 7,2 MD sur l’année 2023.

M. Sahnoun a indiqué, dans ce cadre, que le Tunindex peut augmenter ou baisser avec peu de volume. Et ce volume est faible à cause des raisons structurelles : la bourse de Tunis n’est pas attractive et diversifiée, c’est plutôt une bourse de PME tirée par le secteur financier. En outre, le flottant est très faible et la structure de l’actionnariat est composée de petits-porteurs, généralement des pères de famille averses aux risques. Pour lui, il n’y a donc pas de motif pour la rotation du flottant.

Par ailleurs, d’autres produits concurrencent les produits boursiers : les produits monétaires notamment souverains, les assurances-vie qui offrent de bons rendements, pas de nouvelles introductions depuis deux ans qui apportent généralement une nouvelle dynamique outre la concurrence des private equity.

La participation étrangère est demeurée stable étant des participations stratégiques outre le fait que la monnaie tunisienne est restée stable et s’est bien défendue, n’ayant pas créé de panique auprès des investisseurs étrangers, a remarqué le DG de la Bourse.

Interrogé par Business News sur la multiplication des radiations et si cela est en lien avec l’exposition de certaines sociétés, Bilel Sahnoun a affirmé que le processus de radiation indique la bonne santé de la bourse. C’est parfois lié à des restructurations, donc un au revoir jusqu’à une nouvelle introduction, ou provoqué par le régulateur ou motivé par exposition à la concurrence et l’obligation d’informer.

« Je ne pense pas que le climat général a motivé ces radiations », a-t-il assuré en notant qu’il y a des opérations d’introduction en cours (même si elles ne sont pas officiellement annoncées auprès de la bourse, ndlr).

En ce qui concerne les récentes nominations de mandataires judiciaires sur certaines sociétés cotées, il a souligné qu’il ne faut pas avoir de vide à la tête d’une société et que le législateur a décidé cela dans l’intérêt des actionnaires, et cela pour une période transitoire. En parallèle, il estime que ces nominations ne doivent pas se prolonger sur une longue période car ces mandataires ne sont pas des stratèges.

Côté performances, jusqu’au 20 avril 2024 date butoir de publication, 27 sociétés cotées ont communiqué leurs indicateurs d’activité du premier trimestre 2024, ce qui représente 35% de la Cote. À ce jour, six sociétés n’ont pas publié leurs indicateurs: Aetech, Alkimia, Electrostar, Gif-Filter, Mip, et UADH.

Ces indicateurs montrent que le revenu global a augmenté de 2,4% par rapport à la même période de l’année 2023, pour atteindre six milliards de dinars contre 5,9 milliards de dinars;

68% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 48 sur 71, ont amélioré leurs revenus cumulés.

La part dans le revenu global des vingt sociétés qui composent le Tunindex20 s’élève à 3,8 milliards de dinars (ou 64% du revenu global), en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Les revenus ont progressé dans cinq secteurs. Les meilleures performances ont été enregistrées dans le secteur des télécommunications avec 18,8%, le secteur technologies avec 12,4% et le secteur de la santé avec 8,3%.

Sept sous-secteurs ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent aux services financiers avec 10,5%, suivi par la distribution avec 9,2%.

S’agissant des performances de 2023, jusqu’au 30 avril 2024 date butoir de publication, 24 sociétés cotées ont communiqué leurs états financiers (individuels ou consolidés), ce qui représente 31% de la Cote.

À ce jour, 43 sociétés ont publié leurs états financiers au titre de l’année 2023, soit 55% de la Cote. Sur les sociétés ayant organisé ou programmé leurs AGO, 33 ont proposé la distribution de dividendes.

Ainsi et selon les indicateurs publiés, les douze banques cotées ont réalisé un résultat global de 1.543 MD (+8,5%) alors que le résultat annuel global des sept sociétés de leasing cotées a atteint 105 MD contre 83,8 MD (+25,6%).

La conférence a été aussi une occasion pour l’institution de présenter ses avancées en termes de normalisation. Ainsi, la société est certifiée SMSI 27001 depuis 2017, SMS 20000-1 depuis 2022 (l’unique en Tunisie) et SMCA 22301 depuis 2024. Des certifications qui ont permis présenter une excellente image vis-à-vis des partenaires étrangers et que le management souhaite voir devenir une culture et une tradition dans l’excellence.

Autre projet d’importance, la bourse œuvre pour l’imposition du reporting extra financier (ESG) aux sociétés cotées mais aussi aux autres qui ont une certaine envergure. Une évidence pour le management avec le changement qui s’opère dans le monde et la prochaine entrée en vigueur de la taxation carbone en Europe à partir de janvier 2026 et qui va obliger les sociétés exportatrices vers l’Union européenne à s’y aligner.

D’ailleurs, la bourse a publié en 2021 le Guide de reporting ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance), pour guider les entreprises désireuses de s’engager dans cette démarche.

Quinze entreprises tunisiennes ont été sélectionnées pour faire partie d’une première cohorte d’accompagnement au déploiement de ce guide et à la mise en place de pratiques ESG et de reporting ESG, dans le cadre d’un programme piloté par la Societé financière internationale (IFC), programme qui devrait commencer début 2024 et s’étaler sur douze à 18 mois.

Cela dit, la bourse espère que le législateur va intervenir pour obliger les sociétés à faire ce reporting dans certaines normes, afin que cela soit lisible et qu’on puisse comparer et compiler les données.

Imen Nouira