L’impact et les risques liés au changement climatique

Le changement climatique est un changement à long terme des conditions météorologiques moyennes qui définissent les climats locaux, régionaux et mondiaux de la Terre.

Les changements de température, de précipitations, de régimes de vent et d’autres mesures du climat qui se produisent à travers la planète sont principalement le résultat des activités humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et d’autres changements d’utilisation des terres.

La principale cause du changement climatique est l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane, l’oxyde nitreux et autres. Ces gaz piègent la chaleur du soleil, réchauffant la planète et perturbant le climat de la Terre. La combustion de combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, représentant environ 78% des émissions totales. L’agriculture, la déforestation et d’autres changements d’utilisation des terres, les processus industriels et l’élimination des déchets contribuent également aux émissions de GES.

Le changement climatique a de nombreux effets sur l'environnement et la société. Certains des effets les plus couramment observés sont les suivants:

- Augmentation de la température moyenne globale: le réchauffement climatique est causé par l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui provoque une augmentation de la température moyenne globale.

- Changements de précipitations: le changement climatique peut entraîner des périodes de sécheresse accrues dans certaines régions, tandis que d'autres peuvent devenir plus humides.

- Variabilité des saisons: Le changement climatique peut perturber les cycles des saisons, entraînant un décalage dans les périodes de floraison et de migration des animaux.

- Élévation du niveau de la mer: Le dégel des calottes glaciaires et la fonte de la banquise de mer font monter le niveau de la mer, ce qui pose des risques pour les côtes et les zones basses.

- Phénomènes météorologiques extrêmes : Le changement climatique peut accroître la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur, des incendies de forêt, des inondations et des tempêtes.

- Changements biologiques : Le changement climatique peut avoir un impact sur la distribution des espèces, la santé des écosystèmes et la productivité des écosystèmes marins et terrestres

- Impact sur l'humain : Le changement climatique affectera les populations côtières, les communautés vulnérables, les agriculteurs, les pêcheurs et les personnes vivant dans les zones arides, en plus de causer de nombreux problèmes de santé publique.

Les risques liés au changement climatique sont nombreux et variés. Ils peuvent être répartis en plusieurs catégories :

- Risques physiques : Inondations, incendies de forêt, tempêtes, vagues de chaleur, élévation du niveau de la mer et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes sont des risques physiques directement liés au changement climatique qui peuvent causer des dommages matériels importants et des pertes de vies.

- Risques économiques : Le changement climatique peut entraîner des perturbations de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie, ainsi que des perturbations des échanges commerciaux et des itinéraires de transport.

- Risques sociaux : Le changement climatique peut accroître les tensions sociales et les conflits, ainsi que les inégalités économiques, notamment en augmentant les risques pour les populations les plus vulnérables et les communautés déjà marginalisées.

- Risques environnementaux : Le changement climatique peut avoir des effets dévastateurs sur les écosystèmes naturels, en perturbant les cycles écologiques et en provoquant la disparition de certaines espèces.

- Risques sanitaires : Le changement climatique peut causer des problèmes de santé tels que des maladies respiratoires, des allergies, des maladies liées à l'eau et des maladies vectorielles, en plus de causer des perturbations des systèmes alimentaires.

Il est important de noter que ces risques ne sont pas uniformément répartis à travers la planète, les communautés les plus vulnérables comme les personnes vivant dans les zones côtières, les zones arides, les zones montagneuses ou les communautés rurales et les communautés indigènes, subissent un plus grand impact.