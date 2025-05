Fazaa : des jeunes tunisiens appellent à l’unité face aux dérives politiques

L’initiative Fazaa des jeunes Tunisiens a lancé, mardi 6 avril 2025, un appel à l’unité et à l’engagement de la jeunesse face à la crise politique et économique, ainsi qu’aux atteintes aux libertés en Tunisie.

Dans son communiqué, l’initiative Fazaa [ndlr élan] a exprimé une profonde inquiétude face à la situation économique et politique du pays, dénonçant l’effondrement économique, les souffrances de la population et des choix politiques jugés catastrophiques.

Ce premier communiqué a également précisé la nature de l’initiative ainsi que les catégories de personnes qu’elle représente, en déclarant : « nous, jeunes de Tunisie, de l’intérieur et de l’étranger, étudiants et citoyens engagés, avons lancé l’initiative “Fazaa des jeunes Tunisiens” comme un cri du cœur pour la patrie et un appel ouvert à chaque jeune, femme ou homme, qui croit que la Tunisie a un avenir digne d’être construit par les efforts de ses fils et filles. »





L’initiative a condamné la réapparition de pratiques répressives, telles que la torture, l’impunité des forces de sécurité et la détention arbitraire de prisonniers politiques, considérées comme une grave régression des acquis de la révolution.

Fazaa a affirmé que ces arrestations visaient à museler toute voix libre et à dissuader l’opposition pacifique, tout en soulignant le recul alarmant des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et celle de la presse.

Face à cet état de fait, les jeunes de Fazaa ont lancé un appel à toutes les forces vives du pays pour unir leurs efforts. Ils ont proposé la création d’un front jeune, libre et solidaire, capable de défendre les droits, la justice sociale et la dignité humaine.

Pour eux, cette mobilisation est non seulement un acte de résistance, mais aussi une nécessité patriotique. Ils ont rappelé que leur initiative n’était pas une simple déclaration, mais un véritable engagement pour une Tunisie plus juste et plus digne de ses enfants. Soucieux de redonner espoir, ils ont affirmé que le pays méritait bien mieux que ce qu’il subit aujourd’hui.

