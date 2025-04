Démantèlement d’un important réseau de trafic de drogue actif dans plusieurs gouvernorats

Un important coup de filet a été opéré, lundi 7 avril 2025, par la brigade régionale de lutte contre les narcotiques à Nabeul, la sous-direction de lutte contre les narcotiques à la direction de la police judicaire à El Gorjani en coordination avec le ministère public, et qui a permis l’arrestation de six trafiquants, l'inclusion dans les recherches de trois autres et la saisie d’importantes quantités de stupéfiants. C’est ce qu’a indiqué la direction générale de la sûreté nationale, dans un communiqué daté de mardi 8 avril 2025.

Ces unités ont ainsi pu mettre hors d'état de nuire d’importants trafiquants de stupéfiants et saisir d'importantes quantités de substances stupéfiantes. Dans le détail, elles ont interpelé trois trafiquants de drogue qui opèrent entre différents gouvernorats notamment Nabeul, Sousse et Kairouan et qui utilisent le transport public pour leurs déplacements. L'un d’eux fait l'objet de neuf mandats de recherche et condamné à trois ans de prison.

Le même document précise que trois autres trafiquants de drogue dans la région Ain Kmicha à Nabeul et l'inclusion de trois autres dans les recherches avec la saisie de 213 comprimés d'ecstasy, une quantité de cannabis outre une somme d'argent provenant des recettes du trafic.

I.N.