Youssef Abid : les prérogatives des conseils locaux, régionaux et de districts sont encore floues

Le chercheur en droit et militant, Youssef Abid, a considéré que le texte promulgué le 5 avril 2025 dans le Journal officiel de la République tunisienne était flou et ne fixait pas clairement les prérogatives des conseils locaux, régionaux et de districts.

S’exprimant le 7 avril 2025 durant Midi Show de Amina Ben Doua sur Mosaïque Fm, Youssef Abid a considéré que le texte était lacunaire et n’expliquait pas les prérogatives des conseils locaux, régionaux et de districts ni leurs structurations en interne.

Youssef Abid a considéré que ces conseils avaient plutôt un rôle consultatif, mais que l’impact des avis et propositions émanant de ces derniers n’était pas clair.

S.G