Trump renvoie le secrétaire d'État à cause de la Palestine ? La vérité sur cette vidéo

Plusieurs publications sur les réseaux sociaux partagent une vidéo dans laquelle le président américain Donald Trump s’en prend à Marco Rubio, l’accusant d’être un mauvais négociateur. Selon les publications, Trump aurait « viré un négociateur avec le Hamas » simplement parce que ce dernier aurait déclaré que « les Palestiniens sont aussi des gens bien ».

Certains posts affirment que la scène serait récente, liée aux négociations actuelles entre Israël et le Hamas.

En utilisant des outils de recherche inversée d’images et de vidéos InVID, nous avons retrouvé l’origine de cette séquence. Il s’agit en réalité d’un extrait d’un débat présidentiel républicain du 25 février 2016, durant la campagne pour les primaires.

À cette époque, Donald Trump et Marco Rubio étaient tous deux candidats à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle américaine. Leur échange portait sur la capacité de Trump à négocier un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Trump défendait son expérience en tant que négociateur, dans son discours Rubio rétorquait que « les Palestiniens ne sont pas une transaction immobilière ».

La vidéo est authentique, mais elle a été sortie de son contexte et présentée à tort comme récente.

Marco Rubio n’était pas secrétaire d’État en 2016. Les publications actuelles affirment que Rubio était secrétaire d’État lors de cet échange. Ce qui est faux. En 2016, Rubio était sénateur de Floride et candidat à la présidentielle. Ce n’est qu’en janvier 2025 qu’il est devenu secrétaire d’État sous l’administration Trump, après une confirmation unanime du Sénat (99-0).

De plus, le débat portait sur Israël et les Palestiniens, pas sur le Hamas. Dans la vidéo, Trump et Rubio discutent des négociations israélo-palestiniennes en général, pas spécifiquement du Hamas. Aucune mention n’est faite d’un « négociateur avec le Hamas » ou d’un renvoi pour avoir défendu les Palestiniens.

Ainsi, les posts actuels déforment le sujet initial du débat, la vidéo est réelle, mais elle date de 2016, pas de 2025. Rubio était sénateur, pas secrétaire d’État, à l’époque, et le débat concernait les pourparlers israélo-palestiniens, pas le Hamas.

R.A.