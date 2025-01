Décès de Taoufik Besbes

Le ministère des Affaires culturelles a rendu hommage, samedi 25 janvier 2025, à l'homme de culture et de l'art Taoufik Besbes, décédé ce même jour.

Le ministère des Affaires culturelles a également présenté ses condoléances à la famille de l'artiste, une figure emblématique de la scène culturelle, décédée ce samedi 25 janvier 2025.

Taoufik Besbes, né en 1939 à Monastir, a travaillé pour la télévision tunisienne avant de se former à la réalisation de films documentaires en France. Il a occupé des postes importants, notamment à la direction du Festival international de Carthage, du Festival international de Hammamet et des Journées cinématographiques de Carthage, consacrant sa carrière à l'art et à la culture.

Paix à son âme.

H.K