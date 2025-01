Magistrats, incident dans un hôpital, PDL… Les 5 infos du week-end

Imprimer





Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 18 au 19 janvier 2025.





L’AMT interrompue en pleine réunion : le procureur de Tunis ordonne l’évacuation du siège !

Les membres du bureau exécutif de l'Association des magistrats tunisiens (AMT), réunis au siège de l'association au Palais de Justice de Tunis ce samedi 18 janvier 2025, « ont été interrompus par l'arrivée de la première substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis, accompagnée d'un agent de sécurité du tribunal ». Dans un communiqué, l’AMT assure que celle-ci s'est présentée au siège pendant la tenue de la réunion du bureau exécutif et a exigé du président de l'association et des membres du bureau de quitter immédiatement les lieux sur ordre du procureur de la République.





Noureddine Taboubi : l'UGTT s'oriente vers une réconciliation syndicale

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a affirmé, samedi 18 janvier 2025, qu'il « apprécie la position du président de la République, Kaïs Saïed, rejetant les formes de travail précaire et sa décision de prendre des mesures à leur encontre ». Lors de la célébration du 79e anniversaire de la création de l'Union, Noureddine Taboubi a souligné que si la position du chef de l’État est à saluer, « personne ne peut surenchérir sur les efforts de l’UGTT, qui a milité durant des années contre la sous-traitance et l’exploitation des travailleurs ».





En vidéo – Le PDL manifeste à Tunis

Le Parti destourien libre (PDL) a organisé, samedi 18 janvier 2025, une manifestation à Tunis. La marche a débuté à la place du Passage pour se diriger vers le siège du ministère de la Femme. Le parti avait appelé toutes les composantes de la société tunisienne et les forces vives à participer, expliquant que cette mobilisation visait à défendre les droits des Tunisiennes et des Tunisiens au développement, à la liberté et à des conditions de vie dignes.

Le directeur de l’hôpital de Sakiet Sidi Youssef capturé après une nuit de fuite

Le directeur de l’hôpital de Sakiet Sidi Youssef a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi 18 janvier 2025, apprend Business News de sources judiciaires. Le responsable de l’établissement avait pris la fuite vendredi après avoir agressé un infirmier en tentant de l’immoler par le feu, ainsi qu’après avoir poignardé une infirmière. Cet incident violent a profondément ébranlé la région, poussant les unités sécuritaires à se déployer pour retrouver le fugitif. Le ministère public près le Tribunal de première instance du Kef a ordonné, samedi, son placement en garde à vue. Une information confirmée à Mosaïque FM par Yosri Hawami, porte-parole du tribunal.





Gaza : la Tunisie salue le cessez-le-feu et exige des comptes pour les crimes génocidaires

La Tunisie se félicite de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza, « après plus de quinze mois de crimes génocidaires systématiques qui ont laissé de profondes et douloureuses blessures dans la mémoire humaine », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié samedi 18 janvier 2025. Saluant la résistance du peuple palestinien, la Tunisie appelle la communauté internationale à « assumer la responsabilité de mettre un terme définitif à l'agression de ceux qui ne sont pas fiables, à assurer la permanence du cessez-le-feu à Gaza et la levée totale du siège, et à accélérer le droit du Peuple palestinien à l'aide humanitaire et à la reconstruction de sa terre afin d'établir les fondements d'une vie humaine qui préserve sa sécurité et sa dignité ».