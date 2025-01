Les soldes d’hiver 2025 attirent plus de 1700 participants

Le président de la Chambre nationale syndicale du commerce, du textile et du prêt-à-porter, Mohsen Ben Sassi, a annoncé, dimanche 12 janvier 2025, la participation de 1700 à 1750 magasins aux soldes d’hiver 2025. Ces soldes débuteront exceptionnellement le 15 janvier au lieu du 1er février, selon une décision du ministère du Commerce.





Dans une déclaration à l’agence Tap, Mohsen Ben Sassi a appelé les commerçants à participer massivement et à proposer des offres attractives. La période des soldes, qui s’étendra sur environ six semaines, concernera une large gamme de produits allant des vêtements et chaussures aux équipements ménagers. Elle coïncidera avec des périodes importantes comme le mois de Ramadan, prévu début mars, et la préparation de l’Aïd Esseghir.





Il a souligné que les remises proposées doivent être d’au moins 20 % par rapport au prix initial, ajoutant que la chambre recommande d’inclure également les nouvelles collections de 2025 dans les réductions.





En réponse aux inquiétudes des consommateurs quant à la véracité des soldes, Mohsen Ben Sassi a assuré que la chambre, en coordination avec le ministère du Commerce, surveillait les plaintes liées aux publicités mensongères. Néanmoins, aucune preuve de telles pratiques n'a été relevée jusqu'à présent. Dans ce contexte, il a encouragé les consommateurs à signaler toute manipulation de prix en contactant le numéro vert du ministère, qui prendra les mesures nécessaires. De plus, la chambre refuse fermement ces pratiques et s'efforce de garantir des réductions réelles, dans le but de lutter contre la hausse des prix.





