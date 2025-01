Météo Tunisie : pluies orageuses à partir de la nuit du samedi 11 janvier

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce une baisse significative des températures et des pluies abondantes à partir de la nuit du samedi 11 janvier 2025.

Des pluies parfois orageuses, localement accompagnées de chutes de grêle, seront observées dans les régions du nord et du centre, avec des précipitations importantes touchant le nord-ouest du pays. Les quantités de pluie varieront entre trente et cinquante millimètres.

Des rafales de vent atteindront par endroits 90 km/h. Les températures oscilleront entre dix et seize degrés, ne dépassant pas sept degrés sur les hauteurs. Les minimales seront comprises entre zéro et quatre degrés dans les hauteurs de l’ouest, et entre cinq et huit degrés dans le reste des régions.













M.B.Z