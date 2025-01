L’Audi A6 e-tron primée aux Automobile Awards 2024

L’Audi A6 Avant e-tron récompensée lors de l’édition 2024 des Automobile Awards en remportant la première place dans la catégorie de la meilleure voiture en termes de sécurité automobile. L’Audi A6 a été reconnue par un jury de professionnels, notamment grâce à la communication car-to-X qui la démarque, ainsi qu’un grand nombre de technologies améliorant la sécurité de ses passagers, la grande routière électrique assure confort et sécurité à ses passagers en toutes circonstances.

Assistants d’angles morts, optiques Led & Oled avec communication car-to-X, caméras de recul, avertissement de sortie, suspensions pneumatiques, rétroviseurs virtuels… autant d’équipements de la nouvelle Audi A6 e-tron qui ont retenu l’attention du jury dans la catégorie de la voiture la plus innovante en matière de sécurité, lors de l’édition 2024 des Automobiles Awards.

Une des technologies qui aura conduit l’Audi A6 e-tron au succès repose dans ses optiques : l’Audi A6 e-tron est capable d’afficher des pictogrammes de danger dans ses feux arrière Oled, afin de prévenir les autres usagers partageant son environnement de la nécessité d’accorder une vigilance supplémentaire sur un danger en amont de la route.

La version Audi A6 e-tron quattro, tant en carrosserie Avant que Sportback, dispose également d’une transmission intégrale quattro, améliorant ainsi drastiquement la motricité du véhicule et son comportement en toutes circonstances, lui apportant également du dynamisme et un caractère sécurisant additionnel.

Robert Breschkow, directeur général Audi France, a reçu le prix des mains de Lionel ROBERT, Organisateur & Fondateur des Automobiles Awards. À cette occasion, les deux hommes ont pu échanger autour du produit (interview filmée à retrouver en annexe). Le directeur de la filiale française d’Ingolstadt se félicite de cette récompense attribuée à l’Audi A6 e-tron, qui est, pour rappel, l’Audi la plus aérodynamique de l’histoire de la marque, avec un Cx de 0.21, lui conférant une autonomie de 750 km en cycle WLTP, une référence sur le marché :

« Voir l’Audi A6 e-tron récompensée à peine arrivée sur notre marché augure le succès commercial qui attend cette berline premium qui s’inscrit comme digne héritière de l’Audi A6, avec des performances de charge et d’autonomie qui mettent l’électrique comme une réponse, même pour les gros rouleurs de ce segment ».

Et d’ajouter : « Ce prix, récompensé par un jury constitué de professionnels du secteur, vient appuyer et reconnaitre s’il le fallait, combien cette Audi A6 e-tron, particulièrement dans sa carrosserie "Avant", est le symbole de la signature "Vorsprung Durch Technik", avec une avance technologique significative en matière d’aide à la conduite et de solutions pour permettre à l’automobile de coexister avec toutes les formes de mobilités, dans toutes les circonstances. »

Par ailleurs, Audi était également présent dans le Top 10 des catégories suivantes : supercar de l’année (Audi x Abt XGT), meilleure voiture électrique (Audi A6 Sportback e-tron), SUV de l’année (Q6 e-tron) et Prix Design – Prix 100 Bornes (Audi A5). L’Audi Q6 e-tron a aussi fait l’objet d’une seconde entrée au Top 10 par la présence de sa publicité cinéma dans la catégorie "publicité automobile de l’année".

Enfin, Audi a aussi été représentée par l’entreprise Pirelli dans le cadre d’un partenariat avec Audi Sport pour le développement des pneumatiques Pirelli P Zero Corsa de l’Audi RS 4 25 years edition.

D’après communiqué