Khaled Nouri discute migration avec le nouvel ambassadeur de l'UE

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a reçu, vendredi 20 décembre 2024, au siège du ministère, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, à sa demande.

Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations de coopération et de partenariat « privilégiées » entre le ministère de l'Intérieur et l'Union européenne. Elles ont réaffirmé leur volonté commune de les renforcer et de les élargir à divers domaines d'intérêt mutuel, « afin de mieux répondre aux défis et enjeux actuels », selon un communiqué du ministère.

Le communiqué précise également que les discussions ont porté sur l'état d'avancement des programmes et projets de coopération bilatérale, en mettant en avant leur importance dans le renforcement des capacités du ministère, notamment en matière de formation et d'appui technique.

Par ailleurs, les deux parties ont souligné que la gestion du phénomène de la migration irrégulière « ne peut se limiter à une approche strictement sécuritaire. Elles ont insisté sur la nécessité d'une approche globale et axée sur le développement, qui prenne en compte les causes profondes de ce phénomène afin d'y apporter des solutions durables ».





S.H