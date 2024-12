La moitié des salons de coiffure et de beauté en Tunisie exerce illégalement

La présidente de la chambre nationale de la coiffure et de l’esthétique, Faten Laâmouri a déclaré, dimanche 1er décembre 2024, à l'agence Tap que 50% des salons de beauté en Tunisie fonctionnent de manière illégale.





Elle a affirmé que les intrus dans le secteur opérant de manière illégale ne disposent ni d’un registre de commerce, ni d’une affiliation au système de sécurité sociale en tant qu’employeurs.



Faten Laâmouri a expliqué que les salons de coiffure et de beauté légaux subissent une concurrence déloyale de la part de ces intrus qui suivent des formations accélérées dans des centres non agréés, souvent d’une durée de quelques semaines, alors que la formation professionnelle devrait durer au moins un an.





Elle a souligné que la lutte contre cette activité parallèle et non réglementée incombe principalement aux ministères de la Santé et du Commerce. Elle a alerté sur les risques sanitaires associés au non-respect des normes d’hygiène et de sécurité, qui peuvent avoir des conséquences graves pour les clients. Ces derniers, selon elle, ne sont pas toujours en mesure de distinguer entre les salons organisés et ceux opérant en dehors du cadre légal.





Faten Laâmouri a également appelé à un contrôle strict des centres de formation non agréés, qui délivrent des certifications après seulement quelques semaines de formation.





Elle a considéré que cette pratique exposait les clients à des risques, en particulier en raison de l’utilisation de produits pouvant affecter leur santé.



Elle a insisté sur l’importance de compétences et d’une expertise approfondies pour exercer ce métier, en raison des impacts potentiels des produits utilisés sur la santé humaine.





