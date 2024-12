Nous ne savons ni préserver, ni fructifier nos richesses

La saison de la cueillette des olives aurait dû être finie à la fin du mois de novembre. Commencée mi- octobre dernier, cette campagne avance à pas de tortue. Seulement dix pour cent de la récolte estimée à 1,7 millions de tonnes d’olives a été récoltée. Le reste de la production est toujours sur les branches dans les oliveraies.

La production d’huile d’olive ne semble pas elle aussi donner satisfaction. Estimée à 340 mille tonnes, soit 55 pour cent de plus que l’année dernière, une grande partie de cette production risque d’avoir des difficultés à être écoulée sur le marché mondial. En effet, la production mondiale d’huile d’olive a elle aussi connu un bond de 20 pour cent pour atteindre 3 millions de tonnes cette année, ce qui a eu pour effet la chute des prix de l’huile d’olive sur le marché mondial.

Cette baisse des prix est très mal accueillie par les agriculteurs et les producteurs de l’huile d’olive en Tunisie qui voient les prix se tasser aux alentours de quinze dinars le litre. Dans certaines régions, la déception est telle que des agriculteurs ont commencé à barrer la route pour protester contre la baisse des prix.

Il faut dire que cette campagne 2024/2025 avait commencé à l’envers avec une campagne contre les gestionnaires des plus grands oliveraies appartenant à l’État et l’arrestation d’importants producteurs et d’exportateurs d’huile d’olive. La lutte contre la mauvaise gouvernance et contre la corruption dans le secteur est certes nécessaire, mais elle aurait été plus efficace et surtout moins coûteuse si elle avait évité le pic de la saison.

D’ailleurs, ce n’est sûrement pas dans l’urgence qu’on doit se rappeler le rôle régulateur de l’office de l’huile. Un rôle tellement négligé que l’année dernière, quand le prix de l’huile d’olive a atteint des niveaux exorbitants, un responsable de l’office nous a envoyé dans les roses déclarant que l’office est un acteur à vocation commerciale parmi les autres acteurs du secteur et qu’il n’a aucun pouvoir d’intervenir sur les prix. En lui rappelant sa vocation et son rôle dans les années soixante et sa capacité de stockage qui a dégringolé de 250 mille tonnes à l’époque à seulement 80 mille tonnes aujourd’hui, le président de la République a mis à nu les négligences et la mauvaise gouvernance dans l’office de l’huile qui a besoin d’une restructuration profonde afin de retrouver sa vocation première et son pouvoir de régulation.

Tout porte à croire que la campagne oléicole tunisienne 2024/2025 profitera à la partie italienne essentiellement qui peut désormais continuer d’acheter l’huile d’olive tunisienne en vrac pour le couper avec d’autres huiles et le mettre en bouteille sous label italien ou européen, profitant de sa grande capacité de stockage et de la capacité d’adaptation de son industrie de transformation. C’est dire que quand on a la chance de détenir une richesse, il faut savoir la préserver, la mettre en valeur et la fructifier. Ceci n’est possible qu’à travers des stratégies de développement, des projections prenant en compte les fluctuations de tous les paramètres et une infrastructure adéquate et innovatrice.

Si on ne se ravise pas au plus vite, le secteur de l’huile d’olive pourrait connaitre les déboires du secteur du phosphate qui a été lui aussi l’une des richesses du pays. Cette richesse a été dilapidée par négligence, mauvaise gestion et beaucoup de corruption. Elle est aujourd’hui concrètement à l’abandon dans l’indifférence presque générale.

Nos élites, médecins, ingénieurs et spécialistes de tous bords, constituent eux aussi notre richesse nationale. Ce n’est pas en les taxant qu’on réussira à les retenir parmi nous. Au contraire, cette mesure bizarre, proposée par une députée, qui aurait dû faire elle aussi partie de l’élite, ferait de nos élites à l’étranger des migrants forcés. Heureusement que le bon sens à prévalu et que cette proposition a été refusée par le parlement.