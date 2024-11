Kaïs Saïed, Sihem Nemsia, Lotfi Mraihi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 26 novembre 2024 :







Kaïs Saïed reçoit les patrons des médias publics

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dans l'après-midi du lundi 25 novembre 2024 au palais de Carthage, Henda Ghribi, la présidente directrice générale de la Radio tunisienne, Chokri Ben Nessir, le président directeur général de la Télévision tunisienne, Najeh Missaoui, le président directeur général de l'Agence Tunis Afrique Presse, et Mohamed Ben Salem, le gestionnaire délégué de Dar Essabah. La rencontre a porté sur le rôle des médias nationaux à cette étape que traverse la Tunisie. « La guerre de libération nationale n’est pas un simple slogan, mais un ensemble de fronts, dont l’un des plus importants est celui des médias »







Sihem Nemsia Boughdiri : le gouvernement ambitionne de réduire le déficit budgétaire à 3,6% en 2027

La ministre des Finances, Sihem Nemsia Boughdiri, est revenue, mardi 26 novembre 2024 lors de la plénière consacrée à l’examen du projet de la Loi de finances 2025, sur le cadre budgétaire à moyen terme (MT) pour la période 2024-2027 et a admis que le gouvernement table sur des objectifs ambitieux. La ministre a affirmé que le gouvernement œuvrera à moyen terme à baisser le taux d’endettement, à maîtriser le coût de la dette, à réaliser un taux de croissance prévisionnel de 3,2%, à maintenir la valeur du dinar face aux monnaies étrangères (sachant qu’une hausse de 1% des monnaies étrangère face au dinar se répercute par une hausse de l’endettement de 640 MD, ndlr), à baisser le déficit budgétaire et à compter sur l’endettement intérieur.







Lotfi Mraihi condamné à six mois de prison ferme

La 14e Chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a condamné le président de l'Union populaire républicaine (UPR) Lotfi Mraihi, à six mois de prison ferme, durcissant ainsi le jugement prononcé en première instance de six mois de prison avec sursis. Lotfi Mraihi a été condamné pour propagation de fausses informations touchant à la sûreté de l’État. Il avait expliqué, lors du jugement en première instance à six mois avec sursis, avoir dit que « Kaïs Saïed a échoué, que sa cote de popularité a régressé et qu’il patauge » ce qui a été considéré comme une fausse information.







Le patrimoine culturel de Djerba au cœur d’un conseil ministériel restreint

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, le mardi 26 novembre 2024, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint dédié au suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité du patrimoine mondial concernant le bien culturel "Djerba : témoin d’un mode d’urbanisme dans un espace insulaire". Ce site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco le 18 septembre 2023. Lors de l'ouverture de la séance, le chef du gouvernement a souligné l’importance de concrétiser la vision du président de la République pour la préservation du patrimoine culturel, qu’il soit matériel ou immatériel







BFT : toutes les parties sont obligées d'appliquer la décision du Cirdi, selon le chargé du contentieux de l’État

Le chargé du contentieux de l’État, Ali Abbes, est revenu ce mardi 26 novembre 2024 sur la récente décision en faveur de la Tunisie dans le dossier d’arbitrage relatif à la Banque franco-tunisienne (BFT). Selon M. Abbes, le verdict, prononcé par le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) le 21 novembre 2024, est définitif. Il engage toutes les parties à appliquer strictement ses termes. Invité de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, animée par Amina Ben Doua, Ali Abbes a souligné que cette décision pourrait avoir des répercussions positives pour la Tunisie à plusieurs niveaux.