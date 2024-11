PLF 2025, avocats, transporteurs de carburant… Les 5 infos de la journée

Le Conseil des régions et des districts approuve le rapport des commissions des finances

Le bureau du Conseil national des régions et des districts, présidé par Imed Derbali, a approuvé, lors de sa réunion tenue ce lundi 25 novembre 2024, le rapport unifié des commissions des finances des deux chambres législatives. Cette étape marque le lancement de la session plénière conjointe consacrée à l'examen du projet de Loi de finances pour l'année 2025. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, le bureau a également annoncé sa décision de se maintenir en session permanente.







La section de Tunis de l'Ordre des avocats prend des décisions disciplinaires importantes

Lors de sa session ordinaire tenue le lundi 25 novembre 2024, la section de Tunis de l'Ordre des avocats, réunissant son président, assisté par les membres du bureau exécutif et le secrétaire général, a examiné plusieurs questions relatives à la pratique professionnelle et au respect des principes éthiques de la profession. À l’issue de discussions approfondies, plusieurs décisions importantes ont été prises. Trois demandes de non-exercice immédiat formulées par des avocats ont été acceptées, de même que huit demandes de non-exercice avec effet rétroactif.







Report de la grève des transporteurs de carburant

Salouen Smiri, secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé dans une déclaration à Echaab News, le média officiel de la centrale syndicale, que la grève prévue les 29 et 30 novembre a été reportée aux 19 et 20 décembre 2024. Ce report fait suite à une réunion de conciliation tenue ce lundi 25 novembre 2024, entre la Fédération et la Société tunisienne de transport routier international.







Près de 13,7 milliards de dinars de recettes issues des TRE et du tourisme

Les revenus des transferts de la diaspora cumulés ont enregistré une hausse de 2,75%, pour atteindre 7,07 milliards de dinars le 20 novembre 2024, contre 6,88 milliards de dinars un an auparavant, selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale de Tunisie (BCT) récemment publiés. Les recettes touristiques ont, quant à elles, augmenté de 6,32% passant de 6,23 milliards de dinars à 6,62 milliards de dinars pour cette même période de 2024 en comparaison avec un an auparavant.







Baisse de 25% du nombre de pèlerins pour la saison de la Omra de 2024

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), Ahmed Bettaieb, a indiqué, lundi 25 novembre 2024, que la saison de la Omra a enregistré en 2024 une baisse de 20 à 25% de pèlerins par rapport à l’année dernière. Au micro de Jihen Miled sur Mosaïque FM, le responsable a attribué ce phénomène à cinq facteurs, d’abord le retard enregistré dans l’obtention des autorisations nécessaires de la Banque centrale pour le transfert d'argent vers l'étranger, puis l’augmentation de 20% des prix des billets d’avion.