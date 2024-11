La vérité sur la suspension des pensions des anciens présidents tunisiens

Des publications largement relayées sur les réseaux sociaux affirment que le pôle judiciaire économique et financier en Tunisie aurait décidé de suspendre les pensions des anciens présidents Fouad Mebazaa, Mohamed Ennaceur et Moncef Marzouki. Selon le contenu de ces rumeurs, cette décision s’appuierait sur une interprétation de la Constitution, laquelle limiterait l’attribution de pensions aux seuls présidents élus directement par le peuple.









Après vérification, il apparaît qu’aucune déclaration officielle n’a été publiée par les institutions compétentes. Ni le ministère de la Justice, ni le pôle judiciaire économique et financier, ni les médias crédibles en Tunisie n’ont mentionné une telle mesure. Cette absence de confirmation indique clairement qu’il s’agit d’une rumeur infondée.

Par ailleurs, la prétendue compétence du pôle judiciaire économique et financier dans cette affaire est erronée. Ce pôle est chargé d’enquêter sur les crimes économiques et financiers, tels que la corruption et le blanchiment d’argent, et n’a aucun pouvoir pour décider de la suspension des pensions des anciens présidents. Une telle décision relèverait exclusivement des autorités administratives ou législatives compétentes, comme la présidence de la République ou l’Assemblée des représentants du peuple.

S’agissant des pensions des anciens présidents, elles sont encadrées par des lois adoptées à différentes périodes. Fouad Mebazaa, qui a assuré l’intérim de la présidence en 2011, bénéficie de dispositions légales spécifiques à cette période. Mohamed Ennaceur, également président par intérim après le décès de Béji Caïd Essebsi, est soumis à des règles distinctes des mandats présidentiels ordinaires. Quant à Moncef Marzouki, élu par l’Assemblée constituante en 2011, il bénéficie des dispositions en vigueur à l’époque. L’idée que sa pension serait illégale repose sur une opinion non étayée par une quelconque décision judiciaire.

En conclusion, cette information est infondée et relève de la désinformation.





R.A.