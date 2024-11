Grève des transporteurs de carburant : la réunion de la dernière chance

Le secrétaire général la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salouen Smiri, a indiqué, à Echaab News, l'organe de presse de la centrale syndicale, qu’une réunion de conciliation est prévue lundi 25 novembre 2024, entre la fédération et la Société tunisienne de transport routier international.

Cette réunion intervient suite au préavis de grève prévue les 29 et 30 novembre et qui a pour objet les revendications liées à l’application, avec effet rétroactif, des accords sur l’augmentation des salaires et le versement des cotisations sociales dûes auprès de la CNSS.

Salouen Smiri, précise la même source, a affirmé que cette réunion est déterminante et qu’elle se tiendra dans les locaux du ministère des Affaires sociales.

M.B.Z