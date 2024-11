Biens confisqués, pommes de terre contaminées, BFT… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 23 au 24 novembre 2024.







Un conseil ministériel restreint dédié à la gestion des biens confisqués

Dans un communiqué publié samedi 23 novembre 2024, la présidence du gouvernement a annoncé que Kamel Maddouri, chef du gouvernement, a présidé un conseil ministériel restreint dédié au suivi de la gestion des fonds et des biens confisqués ou récupérés au profit de l’État. Lors de son discours inaugural, M. Maddouri a souligné l’importance de concrétiser la vision du président de la République en matière de gestion efficace et durable des actifs confisqués, conformément au communiqué. Il a insisté sur la nécessité de préserver et valoriser ces biens tout en accélérant les procédures de confiscation





Scandale au port de Sousse : les 3.000 tonnes de pommes de terre importées contaminées !

Le député et membre du bloc la ligne nationale souveraine, Badreddine Gammoudi, a publié un statut, dimanche 24 novembre 2024, indiquant qu'il y a eu une tentative d'importation de 2.780 tonnes de pommes de terre avariées vers le marché tunisien au port de Sousse. Il a assuré que les autorités compétentes ont découvert que cette cargaison était contaminée par deux types de bactéries, menaçant gravement la santé publique. Face à cette situation, une décision a été prise pour soit détruire la marchandise, soit la réexporter vers son pays d'origine





Recours dans l’affaire de la BFT : le Cirdi tranche en faveur de l’État tunisien

Le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières a publié un communiqué, samedi 23 novembre 2024, annonçant une décision favorable à l'État tunisien dans le cadre du dossier d'arbitrage relatif à la Banque franco-tunisienne (BFT). Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) a tranché en faveur de la Tunisie, mettant fin à la procédure d'annulation engagée dans ce dossier. Le ministère a précisé que cette décision, datée du 21 novembre 2024, fait suite à la demande de l'État tunisien





Après la polémique, l’Union des écrivains tunisiens conserve son siège

L’Union des écrivains tunisiens (UET) a publié un communiqué, dimanche 24 novembre 2024, annonçant la fin de la « situation de tension » qui avait marqué ses relations avec le ministère des Affaires culturelles ces derniers temps. Cette déclaration intervient après la résolution du différend concernant l’évacuation du siège historique de l’Union, situé au centre de Tunis. Ce dossier avait suscité la controverse. En effet, le ministère des Affaires culturelles a décidé l'expulsion de l'Union des écrivains tunisiens (UET) des locaux qui lui étaient mis à disposition.





Chawki Tabib élu secrétaire général adjoint de l’Union des avocats arabes

L’ancien bâtonnier, Chawki Tabib a été élu secrétaire général adjoint de l’Union des avocats arabes. Il a annoncé la nouvelle dans la soirée de vendredi 22 novembre 2024. « J’ai été honoré d’être élu secrétaire général adjoint de l’Union des avocats arabes à l’occasion de la tenue de son bureau permanent à Marrakech. Je remercie profondément les bâtonniers et tous les membres du bureau pour cette précieuse confiance qu’ils m’ont accordée à l’unanimité… en mon absence, en raison de mon impossibilité de voyager », a écrit l’avocat et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).