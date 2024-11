Polygamie en Tunisie, une intox qui fait le buzz

Imprimer

Ces derniers jours, des publications sur les réseaux sociaux ont affirmé qu’une modification de l’article 103 du Code du Statut Personnel (CSP) tunisien permettrait aux hommes de contracter un deuxième mariage après cinq ans de vie conjugale, une mesure supposée entrer en vigueur dès le 1er janvier 2025. Ces déclarations ont suscité des réactions diverses, allant de mises en garde contre une atteinte aux acquis du CSP à des interrogations sur la véracité de l’information.

Pour vérifier ces affirmations, nous avons analysé les projets de loi et propositions actuellement soumis à l’Assemblée des représentants du peuple. Nos recherches n’ont révélé aucun texte visant à réviser l’article 103 du CSP en ce sens. De plus, les communiqués officiels et les médias de référence consultés ne mentionnent aucune initiative similaire.

Des experts juridiques, interrogés à ce sujet, confirment qu’aucun projet de réforme touchant le Code du Statut Personnel n’a été lancé. Ils soulignent qu’une modification d’un texte aussi symbolique nécessiterait un débat public et une communication officielle, éléments totalement absents dans ce cas.

Par ailleurs, les allégations selon lesquelles une chaîne de télévision aurait relayé cette information n’ont pu être vérifiées. Une analyse des programmes récents de la chaîne concernée n’a pas permis de trouver de contenu soutenant cette rumeur.

En conclusion, les affirmations sur une supposée modification de l’article 103 du CSP autorisant une deuxième épouse sont dénuées de fondement. Il s’agit clairement d’une rumeur infondée.

R.A.