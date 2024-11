Vidéo - Sopal présente ses nouveautés au salon "Carthage 2024"

La 16e édition du Salon international du bâtiment et de la construction « Carthage » qui a lieu actuellement au Parc des expositions du Kram et qui durera jusqu’au 24 novembre 2024, a été l’occasion pour de nombreuses entreprises tunisiennes de présenter leurs dernières nouveautés ou le « must » de ce qui se trouve sur le marché tunisien actuellement. Le leader en production de matériel sanitaire et équipements de salle de bain en Tunisie, Sopal a répondu présent.

Dans une déclaration à Business News, Mouna Azaiez a présenté les nouveautés de la société.