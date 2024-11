Météo Tunisie : températures en légère hausse

L’Institut national de météorologie (INM) a annoncé pour ce dimanche 17 novembre 2024 un temps globalement peu nuageux dans la majorité des régions. Un vent de secteur ouest, relativement fort, soufflera localement dans le sud à partir de l'après-midi.

Les températures enregistrent une légère hausse aujourd'hui. Les maximales sont attendues entre vingt et 25 degrés sur les régions côtières du nord et du centre, entre 25 et 29 degrés dans le reste du pays, et ne dépasseront pas les vingt degrés sur les hauteurs.

M.B.Z