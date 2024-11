Le fils de Lotfi Mraihi lui adresse un message poignant pour son anniversaire

Hamza Mraihi, fils du secrétaire général de l’Union populaire républicaine (UPR), Lotfi Mraihi, a publié ce samedi 16 novembre 2024 un message émouvant à l’occasion de l’anniversaire de son père.

Dans son texte, empreint de tristesse et de résilience, Hamza exprime la douleur de voir son père passer cette journée spéciale derrière les barreaux :

"Aujourd’hui, à chaque instant qui passe, je ressens le poids des jours qui se sont écoulés pour mon père, Lotfi Mraihi, dans sa prison. Les heures, les jours et les mois défilent, et il demeure là, derrière les barreaux, injustement, sans avoir commis le moindre crime, si ce n’est celui d’avoir élevé sa voix contre l’absurde et d’avoir rêvé d’un pays libre et juste.

Aujourd'hui, en ce jour d'anniversaire, il aurait dû être parmi nous, entouré de ses proches, célébrant cette occasion comme tout le monde. Mais son destin a été que les droits les plus simples de la vie lui soient arrachés. Comment passe-t-il son anniversaire dans cette prison lugubre ? Comment pourrait-il sourire alors que nous ne pouvons lui envoyer que des mots portés par le vent, des mots qui n'atteindront jamais leur destination ?"





Il poursuit en décrivant le vide laissé par cette absence : "Papa, si cette période t’a pris une partie de ta vie, elle n’a pas pris ta détermination, ni ta dignité. Aujourd’hui, en ce jour qui t’est dédié, nous sommes avec toi. Nous rappelons l’injustice que tu subis et affirmons ta pure innocence. Les mois qui passent ne nous feront pas oublier. Ton anniversaire n’est pas heureux cette année, mais il est plein d’espoir. L'espoir que ta voix continue de résonner en nous, et que l'injustice finisse un jour par se dissiper pour te rendre les droits qui te sont injustement volés ".





Rappelons que Lotfi Mraihi a été condamné le 18 juillet dernier par la chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis à huit mois de prison, assortis d’une amende de deux mille dinars. Il est également frappé d’une interdiction à vie de se présenter aux élections, une sanction applicable une fois le jugement rendu définitif.

Les accusations portées contre lui concernent des faits survenus lors de l’élection présidentielle de 2019. Il est reproché à Lotfi Mraihi d’avoir offert de l’argent pour influencer la volonté des électeurs. Quatre autres responsables de l’UPR ont écopé de la même peine, à l’exception de l’interdiction de candidature. Lotfi Mraihi a été arrêté le mercredi 3 juillet 2024.





S.H