Kamel Maddouri, Samir Taïeb, Banque mondiale… Les 5 infos de la journée

12 novembre 2024







Kamel Maddouri adresse une circulaire aux gouverneurs

La présidence du gouvernement a publié, mardi 12 novembre 2024, une circulaire adressée aux gouverneurs, les appelant à lui fournir des rapports quotidiens sur l'approvisionnement des différents besoins du citoyen ainsi qu'une liste mensuelle sur les projets d'investissement en cours de réalisation, leur avancement et les solutions proposées aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Dans cette circulaire, le président du gouvernement Kamel Maddouri appelle également les gouverneurs à veiller au bon fonctionnement des services fournis aux citoyens au niveau des différentes administrations et à intensifier les contrôles pour relever et sanctionner tout manquement.







Mandat de dépôt contre Samir Taïeb

Un mandat de dépôt a été émis hier contre l'ancien ministre de l'Agriculture, Samir Taïeb, apprend Business News, mardi 12 novembre 2024, de sources proches de l'affaire. La même source indique que le mandat de dépôt a été émis sans que Samir Taïeb ne soit auditionné, ajoutant que l'audition a été reportée au vendredi 15 novembre 2024.







Banque mondiale : le système fiscal en Tunisie pourrait être plus équitable et plus efficace

La Banque mondiale a affirmé que le système fiscal en Tunisie pourrait être plus équitable et plus efficace. Elle a évoqué une hausse des recettes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) contre une diminution des recettes de l'impôt sur les sociétés (IS). « Les recettes fiscales ont augmenté plus vite que l'économie au cours des deux dernières décennies, principalement grâce à la croissance de l'IRPP », a-t-elle ajouté dans son bulletin de conjoncture intitulé "Équité et efficacité du système fiscal Tunisien".





Tunisie : le déficit commercial s’allège de près de 0,9% en octobre 2024

Le déficit de la balance commerciale s'est allégé de 0,86% sur les dix premiers mois de 2024. Il s'est établi à -15.716 millions de dinars (MD) jusqu'à fin octobre 2024 contre -15.853,1 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en hausse de 0,6 point passant de 76,7% à 76,1%. Ce sont les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS). Selon les chiffres communiqués, les exportations ont augmenté de 2,1% (contre +6,9% en septembre 2023) alors que les importations ont enregistré une hausse de 1,4% (contre une baisse de 3,3% en septembre 2023).







Amnesty International appelle à mettre fin à la campagne menée contre les influenceurs

Amnesty International Tunisie a exprimé sa profonde préoccupation concernant les peines de prison prononcées à l'encontre d'un certain nombre d'influenceurs et d’influenceuses sur les réseaux sociaux, sur la base d'accusations liées aux valeurs morales. Elle a rappelé que les expressions pouvant être considérées comme offensantes ne constituent pas des infractions pénales au regard du droit international et ne doivent pas faire l'objet de poursuites pénales ni donner lieu à des peines d'emprisonnement.