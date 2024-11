Mami : on interrogera le gouvernement sur l'absence d'un budget alloué à la cour constitutionnelle

Le député et président de la commission parlementaire de la culture et du tourisme, Yassine Mami a considéré que la création de la cour constitutionnelle était primordiale et que ceci devrait avoir lieu rapidement. Il a expliqué que dans le projet de budget de 2025, il n'y avait pas de fonds clairement alloués à cela.

Invité le 11 novembre 2024 à "Politika" de Zouhaier Eljiss sur Jawhara Fm, Yassine Mami a affirmé que les ministères et institutions concernées seront interrogés au sujet de l'absence d'une enveloppe dédiée à la cour constitutionnelle. Pour ce qui est de la révision du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le député a expliqué que les élus œuvreront de façon à alléger la pression fiscale subie par les citoyens.

Yassine Mami a rappelé que les députés ont proposé et voté l'amnistie fiscale et la révision de la réglementation relative au retour définitif lors des débats sur la loi de finances de 2024. Il a critiqué le recours automatique à la taxation comme principale source de revenu pour l'Etat sans encourager l'initiative privée et sans simplifications des procédures et de la législation en vigueur. Il a considéré que la prolifération du marché parallèle et de la contrebande était le résultat de la complexité des procédures pour les entrepreneurs et les commerçants.

Selon l'élu, le discours du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, était une sorte de feuille de route du gouvernement. Il a considéré que l'allocution prononcée lors de la plénière dédiée au budget de l'Etat au titre de l'année 2025 était positive. Le député a appelé à instaurer un climat encourageant l'investissement et à mettre fin à la diabolisation des hommes d'affaires.

S.G