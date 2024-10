Météo Tunisie : temps partiellement nuageux et pluies éparses

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié, samedi 26 octobre 2024, un bulletin annonçant un temps partiellement nuageux et des pluies éparses.

Les précipitations toucheront d’abord les régions de l’ouest du pays avant de progresser à l’est où elles seront temporairement orageuses et abondantes dans l’après-midi au centre-est.

Le vent de secteur sud est relativement fort, localement fort près des côtes et faible à modéré à l'intérieur du pays. Il se renforce lors de l'apparition des orages.

Les températures maximales sont comprises entre 23 et 29 degrés et se situent entre 19 degrés sur les hauteurs à l'ouest et 32 degrés dans l'extrême sud.

M.B.Z