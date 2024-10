Kaïs Saïed veut accorder les terres domaniales aux jeunes des sociétés communautaires

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, hier, vendredi 25 octobre 2024, le ministre de l’Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh et le ministre des Domaines de l'État, Wajdi Hedhili, indique un communiqué présidentiel publié tard dans la soirée.

La réunion a notamment porté sur le statut de l’Office des terres domaniales et sur la nécessité de l'assainir. Un communiqué de Carthage précise que près de 230.000 hectares de terres domaniales “sont soit négligés, soit exploités à bon compte par des particuliers depuis des décennies, sans parler de la corruption et de la saisie de vastes superficies sans aucune base juridique”

Kaïs Saïed a donné instruction de préparer un nouveau texte qui donne la priorité aux jeunes lançant des sociétés communautaires pour exploiter ces terres et souligné que la Tunisie a besoin d'une libération agricole qui profitera aux citoyens et au pays dans son ensemble, et que la Tunisie peut atteindre la suffisance agricole grâce à la richesse de ses ressources.

M.B.Z