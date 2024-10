Visite de la délégation japonaise à BSB

BSB, distributeur officiel des véhicules Toyota en Tunisie, a eu l'honneur d'accueillir hier une délégation japonaise dirigée par Nobuhiko Murakami, président du conseil d’administration du groupe Toyota Tsusho Corporation. La délégation a été chaleureusement reçue par M. Moez Belkhiria, Président Directeur Général de BSB, et M. Aref Belkhiria, Vice-Président Directeur Général.

Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens stratégiques entre BSB et Toyota, ainsi que de discuter des perspectives d'avenir pour la marque en Tunisie. M. Murakami a exprimé sa satisfaction quant à la collaboration fructueuse entre BSB et Toyota, soulignant l'importance de l'innovation et de la qualité des véhicules proposés aux clients tunisiens.

Il a également partagé sa vision concernant les investissements futurs du groupe japonais en Tunisie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, qui représente un enjeu majeur pour le développement durable.

Cette visite s'inscrit dans un contexte où BSB s'engage à offrir des solutions de mobilité durables et à promouvoir les technologies avancées de Toyota. En tant qu'acteur clé du secteur automobile en Tunisie, BSB est déterminé à continuer d'élargir son offre et d'améliorer l'expérience client, tout en contribuant au développement économique du pays.

BSB se réjouit de cette reconnaissance et des opportunités qui en découlent pour renforcer la position de Toyota sur le marché tunisien, tout en œuvrant pour un avenir plus vert et durable.