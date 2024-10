Mseddi : après sa prestation de serment, on exigera du président l'expulsion des migrants de Sfax

La députée, fervente partisane du pouvoir en place, Fatma Mseddi a indiqué que son silence ne signifiait pas un oubli à l'égard de la question des migrants subsahariens à Sfax. Elle a affirmé qu'elle exigera l'expulsion de ces derniers après la tenue de la plénière dédiée à la prestation de serment de Kaïs Saïed, élu, le 6 octobre 2024 pour un nouveau mandat à la présidence de l'État.

« Nous attendons la prestation de serment du président de la République, Kaïs Saïed, que nous avons massivement élu à Sfax, même à El Amra et Jebeniana… Nous attendons la prestation de serment et ensuite nous exigerons du président d’expulser les subsahariens qui ont semé le chaos dans nos oliveraies, nos vies, notre honneur et notre sécurité ».

Dans une publication Facebook du 17 octobre 2024, Fatma Mseddi a affirmé aux Sfaxiens et à ses électeurs qu'elle exigera, aussi, la construction d'un stade digne de la ville et qu'elle luttera contre la corruption, la spéculation et le blocage de projets.

La députée a assuré qu'elle demandera cela après la prestation de serment du président de la République Kaïs Saïed. Elle a indiqué croire en ces batailles « dans le but de fonder un État et non pas pour marquer des points politiques contre les islamistes et les traitres ».

S.G