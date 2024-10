PLF 2025 - La Tunisie doublera ses emprunts sur le marché local

Selon le projet de la loi de finances 2025 fuité sur Internet, le budget de l'État au titre de l'année 2025 sera de 63 milliards de dinars contre un budget de 77 milliards de dinars en 2024, soit une baisse de 18,18%.

D'après la même source, les dépenses de l'État correspondront à 59,828 milliards de dinars contre des revenus de 50,02 milliards de dinars, soit un déficit de 9,8 milliards de dinars. Selon la loi de finances 2024, les dépenses de l'État ont été estimées à 59,8 milliards de dinars et les revenues à 49,18 milliards de dinars, soit un déficit de 10,6 milliards de dinars.

Le texte évoque des revenus fiscaux à hauteur de 45,249 milliards de dinars, des revenus non-fiscaux correspondant à 4,429 milliards de dinars et des dons d'une valeur totale de 350 millions de dinars. Pour ce qui est des prêts, la Tunisie prévoit d'emprunter 6,131 milliards de dinars à l'étranger et 21,872 milliards de dinars sous forme d'emprunts nationaux. Ces chiffres étaient, selon la loi de finances de 2024, respectivement de 16,445 milliards de dinars et de 11,743 milliards de dinars.

S.G