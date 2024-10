Mondial de l’Automobile de Paris : Volkswagen dévoile le nouveau Tayron en première mondiale

Imprimer

Le groupe Volkswagen a été présent au Mondial de l’Automobile de Paris avec trois de ses marques pour cette édition 2024. La marque Volkswagen a accaparé, pour sa part, un grand stand avec une dizaine de modèles exposés, abordant des couleurs chatoyantes et dont la majorité est des SUV. En vedette le nouveau

, présenté en première mondiale : un SUV polyvalent capable d’accueillir jusqu’à sept personnes à son bord.

Nouveauté du stand Volkswagen, le nouveau Tayron, SUV familial et polyvalent qui vient se positionner au sein de la gamme entre le best-seller mondial Tiguan et le luxueux Touareg, est présenté pour la première fois au public. Enfin, l’ID. GTI Concept continue d’électriser les foules en présentant la manière dont Volkswagen entend transférer son iconique label GTI dans l’ère de la mobilité électrique.

Dès son lancement, le nouveau Tayron est également disponible avec deux motorisations hybrides rechargeables de 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch) qui offrent une autonomie record jusqu’à 125 km en 100% électrique. Une motorisation Diesel sera disponible ultérieurement.

La marque poursuit son offensive électrique à l’occasion du Mondial de l’Auto 2024. L’ID.3 ‘Pure’ est équipée d’un moteur de 125 kW (170 ch) associé à une batterie de 52 kWh nets offrant jusqu’à 388 km d’autonomie. Elle offre une puissance de recharge de 7,2 kW en courant alternatif (CA) et 145 kW en courant continu (CC). Le véhicule offre de nombreux équipements technologiques de série essentiels et plébiscités par les clients tels que, entre autres : l’écran central d’infotainment de 12,9 pouces avec fonction App-Connect sans fil, le démarrage sans clé ‘Keyless Go’, le régulateur de vitesse adaptatif et assistance au maintien dans la voie ‘Lane Assist’, radars de stationnement ‘Park Pilot’ à l’avant et à l’arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation routière ‘Sign Assist’ ou encore la commande vocale intuitive 'Bonjour ID.'.

Le nouvel ID. Buzz sept places, l’ID. Buzz GTX, la nouvelle e-Caravelle et le nouveau California sont autant de modèles présentés au public sur le stand de la marque. En effet, cette année, Volkswagen Véhicules Utilitaires renouvelle l’ensemble de sa gamme.

Le développement de la gamme ID. Buzz, autant pour les professionnels avec le récent lancement de l’ID. Buzz Cargo ‘Pure’ et ‘4MOTION’, que pour les particuliers, joue un rôle majeur.

Le Mondial de l’Automobile de Paris est un événement bisannuel attendu par le public, les médias et par les professionnels et qui permettait de découvrir en direct les nouveautés des marques de tout bord. La 90e édition du Mondial de l’Auto Paris 2024 se tient du 14 au 20 octobre 2024, avec la présence de plus de 47 constructeurs, qui présenteront leurs avancées technologiques, des prototypes futuristes. Au menu plus de 25 véhicules présentés en première mondiale. 500.000 visiteurs sont attendus.

I.N. avec communiqué