Sanki Assoudi a avoué avoir falsifié ses diplômes

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis est revenu, mercredi 25 septembre 2024, sur les détails de l’arrestation du secrétaire général régional de l'Union du travail à Kasserine, que l’UGTT lie à ses activités syndicales.

Il a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que Sanki Assoudi a falsifié deux diplômes, un de la formation professionnelle au secondaire et un deuxième d’une formation en informatique, pour être recruté à la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA) en 1994, et que cela rend les promotions, les plans de carrière et les privilèges matériels et en nature qu’il a obtenus illégaux.

La même source a révélé que le syndicaliste a avoué les faits et qu’il est donc poursuivi pour fraude, détention et utilisation de faux documents, détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, d’avoir usé de sa position pour en tirer un avantage pour lui-même et pour autrui, de préjudice à l'administration et de violation de la réglementation en vigueur. L’affaire est toujours devant le juge d'instruction en charge du dossier.

Le secrétaire général de l’Union régionale de Kasserine (UGTT), Sanki Assoudi, a été arrêté dans l’après-midi du mardi 6 février 2024 pour falsification de diplômes.

Son équipe de défense a affirmé que le diplôme en question n’existe même pas dans le dossier. Elle a souligné que l’évolution de carrière n’est pas tributaire de diplômes, qu’il s’agit d’une évolution on ne peut plus ordinaire, même si son niveau d’études s’est arrêté au primaire.

Il devait comparaitre aujourd’hui devant le juge d’instruction, mais selon l’UGTT, l’audience a été reportée.

M.B.Z