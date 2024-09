Plafonnement du prix de la pomme de terre à 1,9 dinar le kilogramme

Le prix du kilogramme de pomme de terre a été plafonné à 1,9 dinar à partir du lundi 23 septembre 2024. Il s’agit d’une décision du ministère du Commerce et du Développement des exportations, visant à limiter la hausse des prix qui ont augmenté de manière significative ces dernières semaines, le prix de vente au public étant situé entre 2,3 et 2,6 dinars.

C’est ce qu’a indiqué l’agence de presse Tap, mercredi 25 septembre 2024, en se référant à une copie de la décision. Le même document spécifie que le prix de vente des pommes de terre provenant des entrepôts a été fixé à 1,35 dinar le kilogramme et à 1,6 dinar le kilogramme pour la vente en gros.

La décision oblige également tous les intervenants dans l'approvisionnement en pommes de terre à assurer la régularité de l'approvisionnement du marché en quantités suffisantes et à passer par les circuits officiels de distribution. Elle souligne également la nécessité que les détenteurs et les transporteurs de pommes de terre qu’ils présentent, lors de chaque opération de contrôle dans les entrepôts de stockage et de vente et lors du transport sur les routes, la preuve de leur statut et de la légalité de leur possession de cette substance, ainsi que les documents prouvant qu'ils traitent à travers des circuits réglementés.

Le ministère a mis en garde contre toute violation de ces dispositions, qui sera sanctionnée conformément aux dispositions de la loi.

Notons que presque qu’à chaque fois que le ministère du Commerce est intervenu pour plafonner le prix d’un produit alimentaire, cela s’est soldé par sa disparition. On se rappelle encore l’épisode des bananes qui sont soient introuvables, soient vendus à des prix exorbitants, sauf intervention du ministère comme à ramadan dernier.

I.N.