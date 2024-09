Kamel Maddouri, Mawadda Jmei, Riadh Jrad… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 24 septembre 2024 :







Kamel Maddouri évoque un modèle de développement inspiré par la constitution

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé le 23 septembre 2024 une réunion ministérielle consacrée à la balance économique pour l'année 2025. Pendant cette réunion, une présentation du cadre général et de la méthodologie utilisée pour l'élaboration du projet de loi a eu lieu. Une analyse de la situation économique actuelle et l'élaboration d'hypothèses visant à stimuler le développement et l'amélioration du niveau de vie des citoyens, conformément aux instructions du président de la République, ont été effectuées.

Mandat de dépôt contre l'activiste Mawadda Jmei

Un mandat de dépôt a été émis, mardi 24 septembre 2024, contre la jeune activiste Mawadda Jmei, en vertu du décret-loi 54, apprend Business News de sources concordantes. Plus tôt dans la journée, Mawadda Jmei, l'une des jeunes activistes ayant participé aux récents mouvements de protestation pacifique organisés par le réseau, a été arrêtée.







Ridha Belhaj et l’épouse de Ghazi Chaouachi portent plainte contre Riadh Jrad

Sofia Ben Akla, magistrate et épouse du prisonnier politique, Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj, membre du Front de salut également détenu dans le cadre de l’affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État », ont porté plainte hier, lundi 23 septembre 2024, contre le chroniqueur d’Attessia, Riadh Jrad, également auto-proclamé porte-parole du régime. Les deux plaintes ont le même objet « la diffamation via des accusations mensongères publiées sur les réseaux sociaux et l’attribution d’actes illégaux à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions ».







Présidentielle : l'essentiel du programme économique de Ayachi Zammel

Le membre de l’équipe de campagne du candidat à la présidentielle emprisonné Ayachi Zammel, Fakhreddine Belgaied a indiqué que ce dernier avait une vision et des objectifs permettant de réaliser une croissance à hauteur de 4,5% et de mettre fin aux emprunts dédiés aux salaires et à la consommation. Invité mardi 24 septembre 2024 à « Midi Show » de Amina Ben Doua sur Mosaïque Fm, Fakhreddine Belgaied a affirmé que le programme de Ayachi Zammel prévoit un investissement ayant pour but de soutenir les secteurs de la technologie, du tourisme, de l’énergie et de l’agriculture dans le but d’exporter et d'accroître les réserves en devises







FTDES : 527 écoles ne sont pas raccordées au réseau d’eau potable

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a publié un document intitulé « Les écoles sans eau : Un retour à la soif », qui comprend une série de recommandations urgentes pour la rentrée scolaire et des recommandations générales à moyen et long terme, visant à garantir le droit à l'eau, impliquant principalement les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture et la Société tunisienne de l'exploitation et de la distribution de l'eau (Sonede).