Le groupe OneTech à la recherche d’un partenaire stratégique pour Fuba Tunisie

Imprimer

Le Conseil d’administration du groupe OneTech s’est réuni, le 27 août 2024, afin d’examiner l’activité du groupe au cours du premier semestre de l’exercice 2024.

À cette occasion, le conseil a décidé d’acter le principe de séparation des deux principaux pôles du groupe, à savoir le pôle mécatronique et le pôle câbles, et d’engager une réflexion approfondie afin d’en définir les modalités les plus optimales. L’objectif étant de créer des entités homogènes, capables de se développer indépendamment et de tirer avantage des synergies et des économies d’échelles déjà instaurées au sein de leurs filiales respectives.

En outre, il a décidé d’engager la recherche d’un partenariat stratégique pour la structure Fuba Tunisie spécialisée dans les circuits imprimés, afin de lui permettre de tirer profit des grandes mutations en cours et d’accélérer son développement technologique à l’international.

D’après communiqué